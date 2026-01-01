ติดตั้ง BeaverHabits ใน 1 คลิก
ตัวติดตามนิสัยแบบมินิมอลที่โฮสต์ด้วยตัวเอง เน้นการเช็คอินรายวันและสถิติการทำต่อเนื่อง โดยปราศจากเป้าหมายหรือความซับซ้อน
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ BeaverHabits
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย BeaverHabits
BeaverHabits เป็นแอปติดตามนิสัยแบบมินิมอลที่โฮสต์ด้วยตนเอง ได้รับแรงบันดาลใจจากระเบียบวิธี "อย่าทำลายโซ่" ไม่เหมือนกับแอปติดตามนิสัยที่เน้นเป้าหมาย BeaverHabits มุ่งเน้นไปที่พิธีกรรมการเช็คอินประจำวันเท่านั้น — การทำเครื่องหมายว่านิสัยเสร็จสมบูรณ์ การรักษาสถิติต่อเนื่อง และการแสดงภาพความสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป โดยไม่มีภาระทางความคิดเรื่องเป้าหมาย เหตุการณ์สำคัญ หรือคะแนน
การโฮสต์ BeaverHabits บน VPS ของคุณด้วยตนเอง ช่วยให้ข้อมูลกิจวัตรส่วนตัวของคุณเป็นส่วนตัว โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและไม่มีบริการซิงค์ของบุคคลที่สาม แอปจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล SQLite ภายในเครื่อง และรองรับบัญชีผู้ใช้หลายคน การติดตั้ง iOS PWA การกรองแท็ก บันทึกประจำวัน REST API และการผสานรวมกับ Home Assistant, Apple Shortcuts และ Stream Deck
ฟีเจอร์หลักของ BeaverHabits
ตารางเช็คอินรายวัน
ตารางปฏิทินสำหรับแต่ละนิสัยจะแสดงความต่อเนื่องและช่วงที่ขาดหายไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการติดตามความสม่ำเสมอในแต่ละวันและเป็นแรงจูงใจในการรักษาสิ่งนั้นไว้
การกรองแท็ก
จัดกลุ่มและกรองนิสัยตามแท็กเพื่อมุมมองที่เน้น — ดูเฉพาะกิจวัตรตอนเช้า นิสัยด้านสุขภาพ หรือหมวดหมู่ที่กำหนดเอง
บันทึกรายวัน
เพิ่มบันทึกได้สูงสุด 1024 ตัวอักษรต่อพฤติกรรมต่อวัน เพื่อบันทึกบริบท การสังเกต หรือเหตุผลในการข้าม
การเข้าถึง REST API
สอบถามและอัปเดตข้อมูลนิสัยด้วยโปรแกรม ช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติร่วมกับ Apple Shortcuts Home Assistant และ Stream Deck ผ่าน HabitDeck.
การรองรับ iOS PWA
ติดตั้ง BeaverHabits เป็นแอปบนหน้าจอหลักบน iPhone และ iPad เพื่อประสบการณ์การเช็คอินที่ให้ความรู้สึกเหมือนแอปจริง โดยไม่ต้องดาวน์โหลดจาก App Store
ทำไมจึงเรียกใช้ BeaverHabits บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม