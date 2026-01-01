ติดตั้ง AppFlowy ใน 1 คลิก
พื้นที่ทำงานโอเพนซอร์สที่เน้นความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมบันทึก วิกิ ฐานข้อมูล และการจัดการโครงการ เป็นทางเลือกแทน Notion
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ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย AppFlowy
AppFlowy เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบโอเพนซอร์สที่เน้นความเป็นส่วนตัวและเป็นทางเลือกแทน Notion ซึ่งรวมเครื่องมือแก้ไขแบบบล็อกที่ยืดหยุ่น มุมมองฐานข้อมูล และระบบช่วยเหลือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว สร้างด้วย Flutter และ Rust ทำให้มีประสิทธิภาพแบบเนทีฟบนเดสก์ท็อป มือถือ และเว็บ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ภายใต้การควบคุมของคุณ
การโฮสต์ AppFlowy ด้วยตัวเองช่วยลดค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกต่อผู้ใช้ ขจัดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารที่ละเอียดอ่อนของบุคคลที่สาม และมอบพื้นที่ทำงานและผู้ใช้ไม่จำกัดด้วยต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานที่คงที่ เทมเพลตนี้ปรับใช้โครงสร้าง AppFlowy Cloud ที่สมบูรณ์ — เว็บไคลเอนต์, แบ็กเอนด์ API, การยืนยันตัวตน, พื้นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ และฐานข้อมูล — พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน AppFlowy บนเดสก์ท็อปและมือถือแบบเนทีฟ
ฟีเจอร์หลักของ AppFlowy
ตัวแก้ไขแบบบล็อก
สร้างเอกสารที่สมบูรณ์แบบด้วยข้อความ รูปภาพ การฝัง และสื่อต่างๆ โดยใช้บล็อกเอดิเตอร์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งทำงานได้อย่างสอดคล้องกันทั้งบนเดสก์ท็อป มือถือ และเว็บ โดยไม่มีช่องว่างด้านฟีเจอร์ระหว่างแพลตฟอร์ม
มุมมองฐานข้อมูลแบบยืดหยุ่น
ดูและจัดการข้อมูลเดียวกันในรูปแบบตาราง บอร์ด Kanban ปฏิทิน หรือแกลเลอรี เพื่อให้สมาชิกในทีมแต่ละคนมีเลย์เอาต์ที่เหมาะกับเวิร์กโฟลว์ของตน โดยไม่ต้องทำซ้ำข้อมูล
ผู้ช่วยเขียน AI
สร้าง สรุป และปรับปรุงเนื้อหาโดยตรงภายในเอกสาร โดยใช้คุณสมบัติ AI ในตัวที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอก (เช่น OpenAI หรือ Azure OpenAI) ที่กำหนดค่าผ่านคีย์ API — ข้อมูลจะถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการรายนั้น
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ทำงานพร้อมกันกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้การซิงโครไนซ์ที่ปราศจากข้อขัดแย้ง เพื่อให้หลายคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันได้โดยไม่เขียนทับการเปลี่ยนแปลงของกันและกัน
ความเป็นเจ้าของข้อมูลเต็มรูปแบบ
เอกสาร ฐานข้อมูล และไฟล์แนบทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง โดยไม่มีการผูกขาดจากผู้ให้บริการ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูล และควบคุมการเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์
ทำไมจึงเรียกใช้ AppFlowy บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม