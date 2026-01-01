ติดตั้ง BentoPDF ในคลิกเดียว
ชุดเครื่องมือ PDF บนเบราว์เซอร์ที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก สำหรับการรวม การแยก การแปลง และการรักษาความปลอดภัยไฟล์ PDF โดยไม่ต้องอัปโหลดไฟล์ที่ใด
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ BentoPDF
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย BentoPDF
BentoPDF เป็นชุดเครื่องมือ PDF ที่เน้นความเป็นส่วนตัว ซึ่งประมวลผลเอกสารทั้งหมดในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ — ไฟล์จะไม่ถูกส่งออกจากเครื่องไคลเอ็นต์หรือแตะเซิร์ฟเวอร์ภายนอกเลย มันมาแทนที่บริการ PDF ออนไลน์หลายอย่างด้วยอินเทอร์เฟซแบบโฮสต์เองเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งครอบคลุมการรวม การแยก การจัดเรียงหน้าใหม่ การหมุน การแปลงรูปภาพ OCR การบีบอัด การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ลายน้ำ ส่วนหัวและส่วนท้าย และการแก้ไขเมตาเดตา
สำหรับทีมและองค์กรที่จัดการเอกสารที่ละเอียดอ่อน — สัญญา งบการเงิน เอกสารทางกฎหมาย — การโฮสต์ BentoPDF ด้วยตนเองช่วยขจัดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของการอัปโหลดไฟล์ที่เป็นความลับไปยังบริการ PDF เชิงพาณิชย์ที่อาจเก็บสำเนาหรือบันทึกการใช้งาน เนื่องจากการประมวลผลทั้งหมดเกิดขึ้นฝั่งไคลเอ็นต์ VPS จึงทำหน้าที่เพียงแค่ให้บริการเว็บอินเทอร์เฟซเท่านั้น ทำให้ความต้องการทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์น้อยที่สุด ในขณะที่ยังคงรับประกันว่าเอกสารจะยังคงเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์
ฟีเจอร์หลักของ BentoPDF
การประมวลผลฝั่งไคลเอนต์
การจัดการ PDF ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ — เอกสารจะไม่ถูกอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นแม้แต่เครื่องโฮสต์ก็ไม่สามารถเห็นเนื้อหาไฟล์ได้
รวม แยก และ จัดลำดับใหม่
รวมไฟล์ PDF หลายไฟล์ แยกไฟล์เหล่านั้นออกเป็นหน้าหรือส่วนย่อยๆ และลากและวางหน้าต่างๆ ให้เป็นลำดับที่คุณต้องการได้ภายในไม่กี่วินาที
OCR แบบบูรณาการ
แปลงไฟล์ PDF ที่เป็นรูปภาพจากการสแกนให้เป็นเอกสารข้อความที่สามารถค้นหาและเลือกได้เต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องส่งไฟล์ไปยังบริการรู้จำของบุคคลที่สาม
ความปลอดภัยเอกสาร
เพิ่มการป้องกันด้วยรหัสผ่าน การเข้ารหัส และลายน้ำให้กับไฟล์ PDF ที่ละเอียดอ่อนก่อนการเผยแพร่ หรือลบข้อจำกัดออกจากไฟล์ PDF ที่คุณเป็นเจ้าของเพื่อให้สามารถแก้ไขได้อีกครั้ง
การแปลงรูปแบบ
แปลงรูปภาพเป็น PDF ส่งออกหน้าเป็นรูปภาพ และแปลง Markdown ที่มีไดอะแกรม Mermaid ให้เป็น PDF ที่จัดรูปแบบแล้ว — ทั้งหมดนี้ทำได้จากอินเทอร์เฟซเดียวกัน
ทำไมจึงเรียกใช้ BentoPDF บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม