ติดตั้ง Coder ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการพัฒนาคลาวด์ที่โฮสต์ด้วยตนเองจากเทมเพลต Terraform บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Coder
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Coder
Coder เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สชั้นนำสำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาบนคลาวด์ที่โฮสต์เอง ซึ่งองค์กรด้านวิศวกรรมใช้เพื่อสร้างมาตรฐาน รักษาความปลอดภัย และขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักพัฒนา ทีมแพลตฟอร์มกำหนดพื้นที่ทำงานเป็นเทมเพลต Terraform — โดยระบุ IDE, การพึ่งพา, การจัดสรรทรัพยากร และการเข้าถึงเครือข่าย — และนักพัฒนาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกันพร้อมสำหรับการเขียนโค้ดได้ในไม่กี่นาที แทนที่จะใช้เวลาหลายวันในการตั้งค่าในเครื่อง
การโฮสต์ Coder บน VPS ของคุณเองหมายความว่าซอร์สโค้ดและข้อมูลรับรองจะไม่หลุดออกจากโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด การผสานรวม Docker socket ช่วยให้ Coder สามารถจัดเตรียมพื้นที่ทำงานแบบคอนเทนเนอร์ได้โดยตรงบนโฮสต์ ทำให้นักพัฒนาแต่ละคนมีสภาพแวดล้อมที่แยกจากกันซึ่งรองรับโดยการประมวลผล VPS ของคุณ ในขณะที่คุณยังคงควบคุมทรัพยากร บันทึกการตรวจสอบ และนโยบายการเข้าถึงแบบรวมศูนย์ได้
ฟีเจอร์หลักของ Coder
แม่แบบ Terraform workspace
กำหนดสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ทำซ้ำได้ในรูปแบบโค้ด และจัดเตรียมพื้นที่ทำงานที่สอดคล้องกันสำหรับนักพัฒนาทุกคนด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
รองรับ IDE ใดก็ได้
นักพัฒนาเชื่อมต่อโดยใช้ VS Code, JetBrains หรือเอดิเตอร์ที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ผ่าน SSH โดยไม่ต้องเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการ
เริ่มอัตโนมัติและหยุดอัตโนมัติ
พื้นที่ทำงานจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเข้าถึงและหยุดตามกำหนดเวลา ช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานและค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
SSO และ การบันทึกการตรวจสอบ
ผสานรวมกับ OIDC GitHub หรือผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวระดับองค์กร และรักษาบันทึกการตรวจสอบที่สมบูรณ์เพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
โควตาทรัพยากร
กำหนดขีดจำกัด CPU และหน่วยความจำต่อผู้ใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ทำงานที่ใช้ทรัพยากรมากเกินไปใช้ทรัพยากร VPS ทั้งหมดที่มีอยู่
ทำไมจึงเรียกใช้ Coder บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม