ติดตั้ง Casdoor ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึงแบบโอเพนซอร์ส พร้อมรองรับ OAuth 2.0 OIDC และ SAML สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวแบบรวมศูนย์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Casdoor
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Casdoor
Casdoor เป็นแพลตฟอร์ม Identity and Access Management (IAM) แบบโอเพนซอร์สที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ สร้างขึ้นพร้อมรองรับ OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML และ LDAP ได้ทันที ช่วยให้แอปพลิเคชันใดๆ สามารถมอบหมายการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ไปยังบริการที่เชื่อถือได้เพียงแห่งเดียว ซึ่งช่วยลดระบบการเข้าสู่ระบบแยกตามแอปพลิเคชัน และให้ผู้ใช้มีชุดข้อมูลประจำตัวชุดเดียวตลอดทั้งระบบของคุณ
การโฮสต์ Casdoor ด้วยตนเองช่วยให้ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลเซสชันของผู้ใช้อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการคิดราคาต่อผู้ใช้และไม่มีการผูกขาดจากผู้จำหน่าย การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยในตัว การผสานรวมการเข้าสู่ระบบด้วยโซเชียล และการอนุญาตแบบละเอียดผ่าน Casbin ทำให้เป็นแพลตฟอร์มยืนยันตัวตนที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมทุกขนาด
ฟีเจอร์หลักของ Casdoor
โปรโตคอล SSO สากล
การรองรับ OAuth 2.0 OpenID Connect และ SAML ช่วยให้ Casdoor ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวสำหรับแอปพลิเคชันแทบทุกประเภทได้ทันที
การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย
บังคับใช้ TOTP คีย์ฮาร์ดแวร์ WebAuthn รหัส SMS หรือ Face ID กับทุกแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อด้วยนโยบาย MFA แบบต่อแอป
ผู้ให้บริการเข้าสู่ระบบโซเชียล
ตัวเชื่อมต่อในตัวสำหรับ GitHub Google Microsoft และผู้ให้บริการอื่นๆ อีกหลายสิบราย ช่วยให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีอยู่แล้ว
การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด
นโยบาย ACL RBAC และ ABAC ที่ขับเคลื่อนโดย Casbin ควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าผู้ใช้และบทบาทใดบ้างที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรใดบ้างในระบบของคุณ
การสนับสนุนหลายองค์กร
จัดการองค์กรที่แยกจากกันหลายแห่ง พร้อมกลุ่มผู้ใช้ แอปพลิเคชัน และนโยบายที่แยกกันจาก Casdoor อินสแตนซ์เดียว
ทำไมจึงเรียกใช้ Casdoor บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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