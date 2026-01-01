ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Casdoor

ติดตั้ง Casdoor ในคลิกเดียว

แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึงแบบโอเพนซอร์ส พร้อมรองรับ OAuth 2.0 OIDC และ SAML สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวแบบรวมศูนย์

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Casdoor ในคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Casdoor

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Casdoor

Casdoor เป็นแพลตฟอร์ม Identity and Access Management (IAM) แบบโอเพนซอร์สที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ สร้างขึ้นพร้อมรองรับ OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML และ LDAP ได้ทันที ช่วยให้แอปพลิเคชันใดๆ สามารถมอบหมายการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ไปยังบริการที่เชื่อถือได้เพียงแห่งเดียว ซึ่งช่วยลดระบบการเข้าสู่ระบบแยกตามแอปพลิเคชัน และให้ผู้ใช้มีชุดข้อมูลประจำตัวชุดเดียวตลอดทั้งระบบของคุณ

การโฮสต์ Casdoor ด้วยตนเองช่วยให้ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลเซสชันของผู้ใช้อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการคิดราคาต่อผู้ใช้และไม่มีการผูกขาดจากผู้จำหน่าย การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยในตัว การผสานรวมการเข้าสู่ระบบด้วยโซเชียล และการอนุญาตแบบละเอียดผ่าน Casbin ทำให้เป็นแพลตฟอร์มยืนยันตัวตนที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมทุกขนาด

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Casdoor

โปรโตคอล SSO สากล

การรองรับ OAuth 2.0 OpenID Connect และ SAML ช่วยให้ Casdoor ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวสำหรับแอปพลิเคชันแทบทุกประเภทได้ทันที

การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย

บังคับใช้ TOTP คีย์ฮาร์ดแวร์ WebAuthn รหัส SMS หรือ Face ID กับทุกแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อด้วยนโยบาย MFA แบบต่อแอป

ผู้ให้บริการเข้าสู่ระบบโซเชียล

ตัวเชื่อมต่อในตัวสำหรับ GitHub Google Microsoft และผู้ให้บริการอื่นๆ อีกหลายสิบราย ช่วยให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีอยู่แล้ว

การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด

นโยบาย ACL RBAC และ ABAC ที่ขับเคลื่อนโดย Casbin ควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าผู้ใช้และบทบาทใดบ้างที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรใดบ้างในระบบของคุณ

การสนับสนุนหลายองค์กร

จัดการองค์กรที่แยกจากกันหลายแห่ง พร้อมกลุ่มผู้ใช้ แอปพลิเคชัน และนโยบายที่แยกกันจาก Casdoor อินสแตนซ์เดียว

ทำไมจึงเรียกใช้ Casdoor บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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