ติดตั้ง 2FAuth ในคลิกเดียว
ตัวจัดการการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยบนเว็บที่โฮสต์เอง ซึ่งเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ทำให้รหัสของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ 2FAuth
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย 2FAuth
2FAuth เป็นทางเลือกโอเพนซอร์สบนเว็บสำหรับแอปยืนยันตัวตนบนมือถือ เช่น Google Authenticator และ Authy มันสร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวตามเวลา (TOTP) และรหัส HOTP ผ่านอินเทอร์เฟซเบราว์เซอร์ที่สะอาดตา ทำให้รหัสยืนยันตัวตนของคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่โทรศัพท์เครื่องเดียว
แตกต่างจากแอปยืนยันตัวตนที่ใช้ได้เฉพาะบนมือถือ 2FAuth จัดเก็บข้อมูลลับของคุณบนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม ด้วยการจัดเก็บที่เข้ารหัสและการป้องกันบัญชีเพิ่มเติม ซึ่งหมายความว่า ไม่มีการผูกมัดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ไม่มีการแชร์ข้อมูลกับบริการเชิงพาณิชย์ และไม่ต้องพึ่งพาโทรศัพท์ที่อาจสูญหายหรือเสียหายในเวลาที่คุณต้องการเข้าสู่ระบบมากที่สุด
ฟีเจอร์หลักของ 2FAuth
การเข้าถึงบนเว็บ
เข้าถึงรหัส 2FA ทั้งหมดของคุณจากเบราว์เซอร์ใดก็ได้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ ช่วยลดการพึ่งพาโทรศัพท์เครื่องเดียวในช่วงเวลาการเข้าสู่ระบบที่สำคัญ
รองรับ TOTP และ HOTP
สร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่อิงตามเวลาและอิงตามตัวนับ ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการยืนยันตัวตนที่ใช้โดยบริการเกือบทุกประเภทที่ให้บริการ 2FA
ตั้งค่าบัญชีง่ายดาย
เพิ่มบัญชีผ่านการสแกน QR โค้ดหรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และจัดระเบียบเป็นกลุ่มพร้อมไอคอนเพื่อการระบุด้วยภาพอย่างรวดเร็ว
นำเข้าและส่งออก
ย้ายจาก Google Authenticator Aegis และ 2FAS ด้วยเครื่องมือการนำเข้าในตัว และส่งออกข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการถูกผูกมัด
เข้าสู่ระบบไร้รหัสผ่าน
การรองรับ WebAuthn ช่วยให้คุณยืนยันตัวตนเข้าสู่ 2FAuth ได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน เพิ่มชั้นความปลอดภัยที่ทันสมัยให้กับตัวจัดการที่ดูแลบัญชีอื่นๆ ของคุณ
ทำไมจึงเรียกใช้ 2FAuth บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม