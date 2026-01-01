ติดตั้ง Authorizer ในคลิกเดียว
เซิร์ฟเวอร์ยืนยันตัวตนแบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งมอบเลเยอร์การยืนยันตัวตนที่สมบูรณ์ให้แอปของคุณ โดยไม่ต้องพึ่งพา SaaS ของบุคคลที่สาม
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Authorizer
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Authorizer
Authorizer เป็นเซิร์ฟเวอร์การยืนยันตัวตนและการอนุญาตที่โฮสต์ด้วยตนเอง ที่มาแทนที่บริการคลาวด์ เช่น Auth0 Firebase Auth หรือ Clerk โดยมีฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล/รหัสผ่าน Social OAuth ที่รองรับผู้ให้บริการกว่า 10 ราย Magic Links การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทที่พร้อมใช้งานทันที — ทั้งหมดนี้ทำงานภายในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง โดยมีข้อมูลผู้ใช้จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของคุณเอง
แทนที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ หรือไว้วางใจบุคคลที่สามด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ของคุณ การโฮสต์ Authorizer ด้วยตนเองจะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของเลเยอร์ข้อมูลประจำตัวของคุณได้อย่างสมบูรณ์ โดยมี GraphQL API และหน้าเข้าสู่ระบบในตัวที่แอปพลิเคชันของคุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปได้ ซึ่งรองรับโดย SQLite PostgreSQL MySQL หรือหนึ่งในแบ็กเอนด์ฐานข้อมูลที่รองรับกว่า 13 รายการ
ฟีเจอร์หลักของ Authorizer
สังคม & ไร้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
รองรับ Google GitHub และผู้ให้บริการ OAuth กว่า 10 ราย พร้อม Magic Link และ MFA แบบ TOTP เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ตามที่ต้องการ
การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
กำหนดบทบาทที่กำหนดเองและบทบาทที่ได้รับการป้องกัน เพื่อจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองความถูกต้องสามารถทำได้ภายในแอปพลิเคชันของคุณ
GraphQL API
อินเทอร์เฟซ GraphQL แบบเต็มรูปแบบสำหรับการจัดการผู้ใช้ การออกโทเค็น และการกำหนดค่า ทำให้การผสานรวมเป็นเรื่องง่ายดายในทุกเทคสแต็ก
UI การเข้าสู่ระบบในตัว
มาพร้อมหน้าเข้าสู่ระบบที่พร้อมใช้งานที่ /app และแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบที่ /dashboard — ไม่จำเป็นต้องมี UI การตรวจสอบสิทธิ์แบบกำหนดเองเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
13+ ฐานข้อมูลแบ็คเอนด์
ใช้งานกับ SQLite เพื่อความง่าย หรือเชื่อมต่อกับ PostgreSQL MySQL MongoDB หรือหนึ่งในฐานข้อมูลที่รองรับอื่นๆ อีกกว่า 10 รายการ เมื่อความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น
ทำไมจึงเรียกใช้ Authorizer บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:
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บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม
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