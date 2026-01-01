ติดตั้ง Authentik ในคลิกเดียว
โซลูชั่นข้อมูลประจำตัวแบบโอเพนซอร์ส พร้อมรองรับ SSO ระดับองค์กร OAuth2 SAML และการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยสำหรับทุกแอปพลิเคชัน
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Authentik
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Authentik
Authentik เป็นผู้ให้บริการยืนยันตัวตนแบบโอเพนซอร์สที่ยืดหยุ่น ซึ่งมอบการยืนยันตัวตนและการจัดการผู้ใช้ระดับองค์กรให้กับองค์กรต่างๆ โดยปราศจากความซับซ้อนที่มักเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการยืนยันตัวตน รองรับโปรโตคอล OAuth2, OpenID Connect และ SAML ทำให้เข้ากันได้กับแอปพลิเคชันหรือบริการแทบทุกประเภทที่ต้องการการยืนยันตัวตนผู้ใช้ การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย, ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบที่ปรับแต่งได้, การผสานรวม LDAP และพอร์ทัลผู้ใช้แบบบริการตนเอง ช่วยเติมเต็มความสามารถของมัน
การโฮสต์ Authentik ด้วยตนเองช่วยให้คุณมีอำนาจอธิปไตยเหนือข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และข้อมูลเซสชันอย่างเต็มที่ ขจัดค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ที่เรียกเก็บซ้ำๆ โดยผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเชิงพาณิชย์ และช่วยให้คุณปรับแต่งขั้นตอนการยืนยันตัวตนให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงขององค์กรของคุณ การติดตั้งนี้ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์, ตัวทำงานเบื้องหลัง, PostgreSQL และ Redis — ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับแพลตฟอร์มการยืนยันตัวตนที่พร้อมใช้งานจริง
ฟีเจอร์หลักของ Authentik
โปรโตคอล SSO สากล
การรองรับ OAuth2, OpenID Connect และ SAML หมายความว่า Authentik ทำงานเป็นผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวสำหรับแอปพลิเคชันหรือบริการสมัยใหม่เกือบทุกประเภทที่พร้อมใช้งานทันที
MFA ที่ยืดหยุ่น
บังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยผ่านแอปพลิเคชันยืนยันตัวตน TOTP คีย์ฮาร์ดแวร์ WebAuthn หรือ SMS ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ตามแอปพลิเคชันหรือกลุ่มผู้ใช้
โฟลว์การเข้าสู่ระบบที่ปรับแต่งได้
ออกแบบไปป์ไลน์การยืนยันตัวตนด้วยขั้นตอนแบบมีเงื่อนไข การสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง และการควบคุมการเข้าถึงตามนโยบาย เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยขององค์กรของคุณ
การผสานรวมไดเรกทอรี LDAP
เชื่อมต่อกับ Active Directory หรือ LDAP directories ที่มีอยู่ เพื่อซิงค์ผู้ใช้และกลุ่ม หลีกเลี่ยงความจำเป็นในการสร้างฐานข้อมูลผู้ใช้ของคุณใหม่ตั้งแต่ต้น
บันทึกการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
บันทึกเหตุการณ์โดยละเอียดและบันทึกการตรวจสอบจะบันทึกทุกเหตุการณ์การยืนยันตัวตน ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ทำไมจึงเรียกใช้ Authentik บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
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