ติดตั้ง Bigcapital ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์มบัญชีการเงินที่โฮสต์เอง พร้อมรองรับหลายสกุลเงิน การรายงานอัจฉริยะ และสมุดบัญชีแยกประเภทแบบคู่ที่สมบูรณ์
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ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bigcapital
Bigcapital เป็นแพลตฟอร์มบัญชีการเงินแบบโอเพนซอร์สที่ทันสมัย ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกแบบโฮสต์เองสำหรับ QuickBooks, Xero และ Wave โดยใช้ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบคู่ที่สมบูรณ์ พร้อมรองรับหลายสกุลเงิน บันทึกลูกค้าและผู้ขาย การออกใบแจ้งหนี้และบิล การติดตามสินค้าคงคลัง สมุดรายวันด้วยตนเอง และการรายงานอัจฉริยะ — งบการเงิน กระแสเงินสด อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้ และสรุปภาษี — ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นจากบัญชีแยกประเภทพื้นฐาน
การโฮสต์ Bigcapital บน VPS ของคุณเองช่วยให้ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ธุรกรรมธนาคาร และบันทึกทางการเงินยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม แทนที่จะส่งมอบให้กับบริการบัญชี SaaS แพลตฟอร์มนี้รองรับหลายบริษัท (ผู้เช่า) ต่อหนึ่งอินสแตนซ์ พร้อมฐานข้อมูลที่แยกจากกัน ผสานรวมกับ Stripe และ Plaid สำหรับการชำระเงินและฟีดธนาคาร และเปิดเผย API ที่ครอบคลุมสำหรับการผสานรวมและการรายงานที่กำหนดเอง
ฟีเจอร์หลักของ Bigcapital
บัญชีคู่
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบคู่ที่สมบูรณ์ พร้อมผังบัญชี รายการบันทึกบัญชีด้วยตนเอง และประวัติการทำธุรกรรมที่ตรวจสอบได้ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับขั้นตอนการทำงานทางบัญชีมาตรฐาน
หลายสกุลเงิน
การรองรับหลายสกุลเงินในตัว พร้อมแหล่งที่มาของอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดค่าได้ สำหรับใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บเงิน และรายงาน สำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ระหว่างประเทศ
ใบแจ้งหนี้และใบเรียกเก็บเงิน
การออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าพร้อมการติดตามการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ผู้ขายพร้อมการกำหนดเวลาชำระเงิน รายการธุรกรรมที่เกิดซ้ำ และการสร้างไฟล์ PDF ผ่านการผสานรวม Gotenberg ที่มาพร้อมกัน
รายงานอัจฉริยะ
กำไรและขาดทุน งบดุล กระแสเงินสด รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ สรุปภาษีการขาย และรายงานทางการเงินที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสร้างจากบัญชีแยกประเภทแบบเรียลไทม์
ออกแบบให้รองรับหลายผู้เช่า
แต่ละบริษัทมีฐานข้อมูลที่แยกเฉพาะของตนเอง ดังนั้นอินสแตนซ์เดียวจึงสามารถจัดการหลายธุรกิจได้โดยมีการแยกข้อมูลอย่างเข้มงวด
ทำไมจึงเรียกใช้ Bigcapital บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม