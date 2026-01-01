ติดตั้ง Budge ใน 1 คลิก
แอปพลิเคชันการเงินส่วนบุคคลที่โฮสต์ด้วยตนเอง สำหรับการติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัว การจัดทำงบประมาณ และการจัดการเป้าหมายทางการเงิน
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Budge
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Budge
Budge เป็นแอปพลิเคชันจัดทำงบประมาณการเงินส่วนบุคคลที่ช่วยให้บุคคลและครอบครัวติดตามค่าใช้จ่าย ตรวจสอบรูปแบบการใช้จ่าย และบรรลุเป้าหมายทางการเงินผ่านอินเทอร์เฟซบนเว็บที่ใช้งานง่าย รองรับบัญชีหลายประเภท หมวดหมู่การใช้จ่ายที่กำหนดเอง และการจัดการธุรกรรมที่เกิดซ้ำ ทำให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมสุขภาพทางการเงินของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องพึ่งพาบริการทางการเงินบนคลาวด์
การโฮสต์ Budge บน VPS ของคุณเองช่วยให้มั่นใจว่ารายละเอียดธนาคาร ประวัติการใช้จ่าย และเป้าหมายทางการเงินยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณทั้งหมด — ไม่มีการแชร์กับแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม หรือนำไปใช้สำหรับการสร้างโปรไฟล์โฆษณา พื้นที่เก็บข้อมูลถาวรช่วยเก็บรักษาประวัติทางการเงินหลายปี ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เฟซเบราว์เซอร์ที่ตอบสนอง
ฟีเจอร์หลักของ Budge
การติดตามค่าใช้จ่าย
บันทึกและจัดหมวดหมู่ธุรกรรมในประเภทบัญชีที่หลากหลาย — บัญชีเดินสะพัด บัญชีออมทรัพย์ บัตรเครดิต และเงินสด — เพื่อรักษาบันทึกทางการเงินที่ถูกต้องแม่นยำ
การติดตามงบประมาณ
กำหนดวงเงินใช้จ่ายตามหมวดหมู่และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณทราบได้ทันทีเมื่อมีงบประมาณที่เสี่ยงต่อการใช้จ่ายเกิน
รายงานภาพรวมการใช้จ่าย
แผนภูมิและแดชบอร์ดแสดงรูปแบบการใช้จ่ายและประสิทธิภาพงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการระบุว่าเงินถูกใช้ไปกับอะไรในแต่ละเดือน
การติดตามเป้าหมาย
กำหนดเป้าหมายการออมหรือการลดหนี้ และติดตามความคืบหน้าเมื่อเวลาผ่านไป เปลี่ยนเป้าหมายทางการเงินที่เป็นนามธรรมให้เป็นหลักชัยที่วัดผลได้
การออกแบบที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ใน VPS ของคุณโดยตรง โดยไม่มีการแชร์ภายนอก ซึ่งช่วยให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนปลอดภัยจากเครือข่ายโฆษณาและนายหน้าค้าข้อมูล
ทำไมจึงเรียกใช้ Budge บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม