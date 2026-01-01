ติดตั้ง Actual Budget ใน 1 คลิก
แอปการเงินส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัว พร้อมระบบงบประมาณแบบซองจดหมาย เพื่อให้เงินทุกดอลลาร์มีจุดประสงค์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Actual Budget
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Actual Budget
Actual Budget เป็นแอปพลิเคชันจัดการการเงินส่วนบุคคลที่รวดเร็วและเน้นการทำงานแบบโลคอลเฟิร์สต์ สร้างขึ้นจากระเบียบวิธีจัดทำงบประมาณแบบซองจดหมาย โดยเงินทุกบาทที่คุณได้รับจะถูกจัดสรรไปยังหมวดหมู่เฉพาะก่อนที่คุณจะใช้จ่าย เดิมทีเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ แต่ได้ถูกเปิดเผยซอร์สโค้ดโดยผู้สร้าง และตอนนี้ได้รับการดูแลโดยชุมชนที่กระตือรือร้น ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแทน YNAB
เนื่องจาก Actual Budget ใช้สถาปัตยกรรมแบบโลคอลเฟิร์สต์ ข้อมูลทางการเงินของคุณจึงยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม แทนที่จะเป็นคลาวด์ของบุคคลที่สาม การซิงโครไนซ์ระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องยังคงทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่คุณโฮสต์เอง และการเข้ารหัสแบบ end-to-end ที่เป็นตัวเลือกเสริมจะช่วยปกป้องข้อมูลระหว่างการส่ง การเชื่อมต่อธนาคารผ่าน SimpleFIN (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา) และ GoCardless (สหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักร) จะนำเข้าธุรกรรมโดยอัตโนมัติ ในขณะที่การรองรับการนำเข้าจาก YNAB ทำให้การย้ายข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
ฟีเจอร์หลักของ Actual Budget
การจัดทำงบประมาณแบบซอง
จัดสรรเงินทุกส่วนไปยังหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจงก่อนที่จะใช้จ่าย ทำให้คุณมีแผนที่ชัดเจนโดยอิงจากรายได้จริง แทนที่จะเป็นการประมาณการคร่าวๆ
ความเป็นเจ้าของข้อมูลแบบ Local-first
ข้อมูลทางการเงินของคุณถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ไม่ใช่คลาวด์เชิงพาณิชย์—ซึ่งช่วยปกป้องรายละเอียดบัญชีที่ละเอียดอ่อนจากการละเมิดของบุคคลที่สาม หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ให้บริการ
ซิงค์หลายอุปกรณ์
ซิงค์งบประมาณระหว่างโทรศัพท์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่คุณโฮสต์เอง เพื่อให้สมาชิกทุกคนในครัวเรือนเห็นตัวเลขที่อัปเดตตรงกัน
การเชื่อมโยงบัญชีธนาคาร
เชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารจริงผ่าน SimpleFIN (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา) หรือ GoCardless (สหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักร) เพื่อนำเข้าธุรกรรมโดยอัตโนมัติ ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
รายงานทางการเงินโดยละเอียด
รายงานในตัวสำหรับมูลค่าสุทธิ กระแสเงินสด และแนวโน้มการใช้จ่าย ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีข้อมูล โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตแยกต่างหาก
ทำไมจึงเรียกใช้ Actual Budget บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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