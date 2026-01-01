ติดตั้ง Castopod ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์มโฮสติ้งพอดแคสต์แบบโอเพนซอร์ส พร้อมการวิเคราะห์ ฟีเจอร์โซเชียล และเครื่องมือสร้างรายได้ในตัว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Castopod
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Castopod
Castopod เป็นแพลตฟอร์มโฮสติ้งพอดแคสต์แบบโอเพนซอร์สที่ครอบคลุม สร้างขึ้นสำหรับครีเอเตอร์ที่ต้องการความสามารถในการเผยแพร่แบบมืออาชีพ โดยไม่ต้องพึ่งพาบริการโฮสติ้งจากบุคคลที่สาม จัดการตอนต่างๆ สร้าง RSS feed โดยอัตโนมัติเพื่อเผยแพร่ไปยังทุกแพลตฟอร์มหลัก การวิเคราะห์ผู้ฟังโดยละเอียด และการผสานรวม ActivityPub สำหรับเครือข่ายสังคมแบบกระจายศูนย์ — ทั้งหมดนี้อยู่ในแพ็กเกจแบบโฮสต์เองเพียงชุดเดียว
การโฮสต์พอดแคสต์ของคุณบน VPS ของคุณเองหมายความว่า คุณเป็นเจ้าของข้อมูลผู้ฟังของคุณ หลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมแบนด์วิดท์ต่อการดาวน์โหลด และยังคงควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาและการสร้างรายได้ของคุณได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีการผูกขาดแพลตฟอร์ม
ฟีเจอร์หลักของ Castopod
การกระจาย RSS อัตโนมัติ
สร้างและดูแลฟีด RSS พอดแคสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้รายการของคุณพร้อมใช้งานบน Spotify, Apple Podcasts และไดเรกทอรีหลักทุกแห่ง
การวิเคราะห์ผู้ฟัง
สถิติการดาวน์โหลดโดยละเอียด ข้อมูลประชากร และเมตริกการมีส่วนร่วม ช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต่อการพัฒนารายการของคุณอย่างมีกลยุทธ์
การสร้างรายได้ในตัว
การสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมและฟีเจอร์สนับสนุนผู้ฟังช่วยให้คุณสร้างธุรกิจพอดแคสต์ที่ยั่งยืนได้โดยตรงบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง
ActivityPub การผสานรวม
เชื่อมต่อกับ Fediverse เพื่อให้ผู้ฟังบนแพลตฟอร์มโซเชียลแบบกระจายศูนย์สามารถติดตาม แสดงความคิดเห็น และโต้ตอบได้โดยไม่ต้องออกจากแอปที่ต้องการ
การทำงานร่วมกันหลายผู้ใช้
สิทธิ์ตามบทบาทช่วยให้ทีมสามารถจัดการตอนต่างๆ การวิเคราะห์ และการเผยแพร่สำหรับพอดแคสต์หลายซีรีส์ได้จากแดชบอร์ดเดียว
ทำไมจึงเรียกใช้ Castopod บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม