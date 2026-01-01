ติดตั้ง Apache Doris ใน 1 คลิก
ฐานข้อมูลวิเคราะห์ MPP ประสิทธิภาพสูงสำหรับการรายงานแบบเรียลไทม์ SQL เฉพาะกิจ และการรวมคลังข้อมูลในระดับเพตะไบต์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Doris
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Doris
Apache Doris เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ MPP แบบเรียลไทม์ที่ทันสมัย ซึ่งองค์กรหลายพันแห่งใช้งาน รวมถึง JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan และ ByteDance เพื่อขับเคลื่อนแดชบอร์ด การวิเคราะห์เฉพาะกิจ และการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นลูกค้า บนข้อมูลขนาดหลายร้อยเทราไบต์ เอ็นจิ้นการประมวลผลแบบเวกเตอร์, ที่เก็บข้อมูลแบบคอลัมน์ และตัวเพิ่มประสิทธิภาพที่อิงตามต้นทุน ช่วยให้สามารถประมวลผล SQL ได้ในเวลาไม่ถึงวินาทีสำหรับข้อมูลหลายพันล้านแถว ในขณะที่ยังคงเข้ากันได้กับโปรโตคอล MySQL ทำให้เครื่องมือ BI และไดรเวอร์ที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ
การโฮสต์ Doris ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้คุณควบคุมเวลาแฝงในการสอบถาม, นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล และไปป์ไลน์การนำเข้าข้อมูลได้โดยตรง โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินต่อการสอบถามหรือการผูกขาดจากผู้ขาย ส่วนหน้า (frontend) ที่มาพร้อมกัน มีเว็บคอนโซลแบบรวมสำหรับสถานะคลัสเตอร์, การวิเคราะห์โปรไฟล์การสอบถาม และการสำรวจ SQL
ฟีเจอร์หลักของ Apache Doris
SQL ที่เข้ากันได้กับ MySQL
รองรับ MySQL wire protocol เพื่อให้ JDBC ODBC เครื่องมือ BI และแดชบอร์ดที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อกับ Doris ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดใดๆ
เอ็นจิน MPP แบบเวกเตอร์ไรซ์
ที่เก็บข้อมูลแบบคอลัมน์พร้อมการประมวลผลแบบเวกเตอร์และตัวเพิ่มประสิทธิภาพตามต้นทุน ให้ผลลัพธ์ SQL ที่ใช้เวลาตอบสนองในเสี้ยววินาทีจากข้อมูลหลายพันล้านแถว
การนำเข้าแบบเรียลไทม์
Stream Load, Routine Load จาก Kafka และ Flink/Spark connectors ส่งข้อมูลใหม่เข้าสู่ตารางที่สามารถสืบค้นได้ภายในไม่กี่วินาที
คิวรี Lakehouse แบบเฟเดอเรต
Multi-Catalog อ่านแหล่งข้อมูล Hive Iceberg Hudi Paimon และ JDBC ได้โดยตรง เพื่อให้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลใน Data Lake ได้โดยไม่ต้องคัดลอก
เว็บคอนโซลในตัว
ส่วนหน้ามี UI บนเบราว์เซอร์สำหรับสถานะคลัสเตอร์ การรัน SQL การตรวจสอบโปรไฟล์การสืบค้น และการจัดการผู้ใช้และบทบาท
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Doris บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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