ติดตั้ง Apache Amoro ในคลิกเดียว
บริการจัดการ Lakehouse แบบโอเพนซอร์สสำหรับตาราง Apache Iceberg Mixed-Iceberg Mixed-Hive และ Paimon
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Amoro
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Amoro
Apache Amoro เป็นโครงการ Apache ที่กำลังบ่มเพาะ ซึ่งเพิ่มเลเยอร์การจัดการตนเองบนรูปแบบ lakehouse แบบเปิด โดยมีแดชบอร์ดเว็บแบบรวมศูนย์สำหรับแค็ตตาล็อก ตาราง และการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง มันทำงานร่วมกับ Flink Spark และ Trino เพื่อให้ทีมแพลตฟอร์มสามารถรวมศูนย์การบำรุงรักษาตาราง การบีบอัดไฟล์ การหมดอายุของสแนปช็อต และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบตารางที่หลากหลายได้จากที่เดียว
การโฮสต์ Amoro ด้วยตนเองช่วยให้ข้อมูลเมตาของแค็ตตาล็อก สถิติของตาราง และกิจกรรมของตัวเพิ่มประสิทธิภาพอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม โดยไม่มีค่าธรรมเนียม SaaS ต่อตาราง UI เว็บที่มาพร้อมกันจะแสดงขนาดตาราง ความคืบหน้าในการปรับปรุง ประวัติสแนปช็อต และการเข้าถึงเทอร์มินัล SQL ซึ่งช่วยให้ทีมแพลตฟอร์มข้อมูลมีคอนโซลการปฏิบัติงานที่ไม่มีอยู่ใน Iceberg หรือ Paimon ที่ติดตั้งแบบดิบๆ
ฟีเจอร์หลักของ Apache Amoro
แดชบอร์ด Lakehouse แบบครบวงจร
เรียกดูแค็ตตาล็อก สคีมา ตาราง สแนปช็อต และพาร์ติชันในรูปแบบ Iceberg Mixed-Iceberg Mixed-Hive และ Paimon จากเว็บ UI เดียว โดยไม่ต้องเขียน SQL
เอนจินที่ปรับแต่งตัวเองได้
บีบอัดไฟล์ขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง รวมการลบ และเขียน Manifests ใหม่ในเบื้องหลัง เพื่อให้ตาราง Streaming และ CDC ยังคงค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องทำงานบำรุงรักษาด้วยตนเอง
แค็ตตาล็อกหลายรูปแบบ
ลงทะเบียนแค็ตตาล็อก Amoro ภายใน หรือเชื่อมต่อกับแค็ตตาล็อก Hive Metastore AWS Glue REST และ Hadoop ที่มีอยู่ และจัดการรูปแบบตารางที่รองรับทั้งหมดจาก Control Panel เดียว
Pluggable optimizer containers
ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพบนคอนเทนเนอร์ภายในเครื่องได้ทันทีที่ใช้งาน หรือขยายขนาดไปยังคอนเทนเนอร์ตัวเพิ่มประสิทธิภาพภายนอก เช่น Flink, Spark หรือ Kubernetes เมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น
SQL terminal ในตัว
สอบถามและตรวจสอบตารางได้โดยตรงจากแดชบอร์ดโดยใช้เทอร์มินัล Spark ภายในเครื่องแบบฝังตัว หรือเชื่อมต่อ Kyuubi เพื่อการเข้าถึง SQL ระดับโปรดักชันแบบใช้ร่วมกัน
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Amoro บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม