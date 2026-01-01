ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apache Amoro

ติดตั้ง Apache Amoro ในคลิกเดียว

บริการจัดการ Lakehouse แบบโอเพนซอร์สสำหรับตาราง Apache Iceberg Mixed-Iceberg Mixed-Hive และ Paimon

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apache Amoro ในคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Amoro

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Amoro

Apache Amoro เป็นโครงการ Apache ที่กำลังบ่มเพาะ ซึ่งเพิ่มเลเยอร์การจัดการตนเองบนรูปแบบ lakehouse แบบเปิด โดยมีแดชบอร์ดเว็บแบบรวมศูนย์สำหรับแค็ตตาล็อก ตาราง และการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง มันทำงานร่วมกับ Flink Spark และ Trino เพื่อให้ทีมแพลตฟอร์มสามารถรวมศูนย์การบำรุงรักษาตาราง การบีบอัดไฟล์ การหมดอายุของสแนปช็อต และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบตารางที่หลากหลายได้จากที่เดียว

การโฮสต์ Amoro ด้วยตนเองช่วยให้ข้อมูลเมตาของแค็ตตาล็อก สถิติของตาราง และกิจกรรมของตัวเพิ่มประสิทธิภาพอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม โดยไม่มีค่าธรรมเนียม SaaS ต่อตาราง UI เว็บที่มาพร้อมกันจะแสดงขนาดตาราง ความคืบหน้าในการปรับปรุง ประวัติสแนปช็อต และการเข้าถึงเทอร์มินัล SQL ซึ่งช่วยให้ทีมแพลตฟอร์มข้อมูลมีคอนโซลการปฏิบัติงานที่ไม่มีอยู่ใน Iceberg หรือ Paimon ที่ติดตั้งแบบดิบๆ

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apache Amoro

แดชบอร์ด Lakehouse แบบครบวงจร

เรียกดูแค็ตตาล็อก สคีมา ตาราง สแนปช็อต และพาร์ติชันในรูปแบบ Iceberg Mixed-Iceberg Mixed-Hive และ Paimon จากเว็บ UI เดียว โดยไม่ต้องเขียน SQL

เอนจินที่ปรับแต่งตัวเองได้

บีบอัดไฟล์ขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง รวมการลบ และเขียน Manifests ใหม่ในเบื้องหลัง เพื่อให้ตาราง Streaming และ CDC ยังคงค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องทำงานบำรุงรักษาด้วยตนเอง

แค็ตตาล็อกหลายรูปแบบ

ลงทะเบียนแค็ตตาล็อก Amoro ภายใน หรือเชื่อมต่อกับแค็ตตาล็อก Hive Metastore AWS Glue REST และ Hadoop ที่มีอยู่ และจัดการรูปแบบตารางที่รองรับทั้งหมดจาก Control Panel เดียว

Pluggable optimizer containers

ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพบนคอนเทนเนอร์ภายในเครื่องได้ทันทีที่ใช้งาน หรือขยายขนาดไปยังคอนเทนเนอร์ตัวเพิ่มประสิทธิภาพภายนอก เช่น Flink, Spark หรือ Kubernetes เมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น

SQL terminal ในตัว

สอบถามและตรวจสอบตารางได้โดยตรงจากแดชบอร์ดโดยใช้เทอร์มินัล Spark ภายในเครื่องแบบฝังตัว หรือเชื่อมต่อ Kyuubi เพื่อการเข้าถึง SQL ระดับโปรดักชันแบบใช้ร่วมกัน

ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Amoro บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

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