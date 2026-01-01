ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apache CouchDB

ติดตั้ง Apache CouchDB ใน 1 คลิก

ฐานข้อมูลเอกสารแบบหลาย Primary พร้อม API แบบ HTTP/JSON ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและการจำลองข้อมูลแบบ Offline-first

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apache CouchDB ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache CouchDB

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache CouchDB

Apache CouchDB เป็นฐานข้อมูลเอกสาร NoSQL แบบโอเพนซอร์ส ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร JSON และเปิดเผยทุกการดำเนินการผ่าน HTTP/REST API ที่สะอาดตา แตกต่างจากฐานข้อมูลส่วนใหญ่ CouchDB ได้รับการออกแบบมาให้เป็นแบบ multi-primary (หลายหลัก) — ทุกโหนดรับการอ่านและเขียน และการเปลี่ยนแปลงจะไหลเวียนระหว่างโหนด (และแม้แต่ไคลเอนต์เบราว์เซอร์) ผ่านการจำลองแบบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถทนทานต่อการแบ่งพาร์ติชันเครือข่ายและการเชื่อมต่อที่ไม่ต่อเนื่อง

การโฮสต์ CouchDB ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ มอบฐานข้อมูลระดับโปรดักชันให้คุณ สำหรับแอปมือถือแบบออฟไลน์เป็นหลัก การปรับใช้ที่ Edge และเว็บเซอร์วิสที่ยืดหยุ่น โดยไม่มีการคิดราคาต่อเอกสารหรือข้อจำกัดที่จัดการโดยผู้จำหน่าย เว็บคอนโซล Fauxton ที่มาพร้อมกัน ให้สิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับการสอบถาม การตั้งค่าการจำลองแบบ การจัดการผู้ใช้ และการแก้ไขเอกสารการออกแบบ

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apache CouchDB

การจำลองแบบหลายหลัก

ทุกโหนดรับการเขียนและซิงค์การเปลี่ยนแปลงทีละน้อย — เหมาะสำหรับคลัสเตอร์แบบ Active-Active, โหนด Edge และการซิงค์บนมือถือด้วย PouchDB หรือ Couchbase Lite

HTTP/JSON API

ทุกการดำเนินการเป็นคำขอ HTTP มาตรฐานที่ส่งคืน JSON ทำให้ CouchDB สามารถใช้งานได้จากภาษาหรือรันไทม์ใดๆ โดยไม่ต้องใช้ไดรเวอร์ดั้งเดิม

Fauxton UI ผู้ดูแลระบบ

แดชบอร์ดบนเบราว์เซอร์สำหรับเรียกดูฐานข้อมูล เรียกใช้ Mango queries แก้ไขเอกสารการออกแบบ และกำหนดค่าการจำลองข้อมูล

Mango ภาษาคิวรี

ไวยากรณ์การสืบค้น JSON สไตล์ MongoDB พร้อมตัวเลือกและดัชนีแบบประกาศ — ไม่จำเป็นต้องเขียนมุมมอง JavaScript สำหรับการค้นหาทั่วไป

การออกแบบที่ล่มเท่านั้น

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ B-tree ชนิดเพิ่มเท่านั้น หมายความว่า CouchDB สามารถทนทานต่อการสูญเสียพลังงานกะทันหันโดยไม่มีข้อมูลเสียหาย และกู้คืนได้ทันทีเมื่อรีสตาร์ท

ทำไมจึงเรียกใช้ Apache CouchDB บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

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