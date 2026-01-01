ติดตั้ง Apache CouchDB ใน 1 คลิก
ฐานข้อมูลเอกสารแบบหลาย Primary พร้อม API แบบ HTTP/JSON ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและการจำลองข้อมูลแบบ Offline-first
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache CouchDB
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache CouchDB
Apache CouchDB เป็นฐานข้อมูลเอกสาร NoSQL แบบโอเพนซอร์ส ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร JSON และเปิดเผยทุกการดำเนินการผ่าน HTTP/REST API ที่สะอาดตา แตกต่างจากฐานข้อมูลส่วนใหญ่ CouchDB ได้รับการออกแบบมาให้เป็นแบบ multi-primary (หลายหลัก) — ทุกโหนดรับการอ่านและเขียน และการเปลี่ยนแปลงจะไหลเวียนระหว่างโหนด (และแม้แต่ไคลเอนต์เบราว์เซอร์) ผ่านการจำลองแบบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถทนทานต่อการแบ่งพาร์ติชันเครือข่ายและการเชื่อมต่อที่ไม่ต่อเนื่อง
การโฮสต์ CouchDB ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ มอบฐานข้อมูลระดับโปรดักชันให้คุณ สำหรับแอปมือถือแบบออฟไลน์เป็นหลัก การปรับใช้ที่ Edge และเว็บเซอร์วิสที่ยืดหยุ่น โดยไม่มีการคิดราคาต่อเอกสารหรือข้อจำกัดที่จัดการโดยผู้จำหน่าย เว็บคอนโซล Fauxton ที่มาพร้อมกัน ให้สิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับการสอบถาม การตั้งค่าการจำลองแบบ การจัดการผู้ใช้ และการแก้ไขเอกสารการออกแบบ
ฟีเจอร์หลักของ Apache CouchDB
การจำลองแบบหลายหลัก
ทุกโหนดรับการเขียนและซิงค์การเปลี่ยนแปลงทีละน้อย — เหมาะสำหรับคลัสเตอร์แบบ Active-Active, โหนด Edge และการซิงค์บนมือถือด้วย PouchDB หรือ Couchbase Lite
HTTP/JSON API
ทุกการดำเนินการเป็นคำขอ HTTP มาตรฐานที่ส่งคืน JSON ทำให้ CouchDB สามารถใช้งานได้จากภาษาหรือรันไทม์ใดๆ โดยไม่ต้องใช้ไดรเวอร์ดั้งเดิม
Fauxton UI ผู้ดูแลระบบ
แดชบอร์ดบนเบราว์เซอร์สำหรับเรียกดูฐานข้อมูล เรียกใช้ Mango queries แก้ไขเอกสารการออกแบบ และกำหนดค่าการจำลองข้อมูล
Mango ภาษาคิวรี
ไวยากรณ์การสืบค้น JSON สไตล์ MongoDB พร้อมตัวเลือกและดัชนีแบบประกาศ — ไม่จำเป็นต้องเขียนมุมมอง JavaScript สำหรับการค้นหาทั่วไป
การออกแบบที่ล่มเท่านั้น
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ B-tree ชนิดเพิ่มเท่านั้น หมายความว่า CouchDB สามารถทนทานต่อการสูญเสียพลังงานกะทันหันโดยไม่มีข้อมูลเสียหาย และกู้คืนได้ทันทีเมื่อรีสตาร์ท
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache CouchDB บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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