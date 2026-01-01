ติดตั้ง Chibisafe ใน 1 คลิก
ที่เก็บไฟล์โอเพนซอร์สที่รวดเร็วทันใจ สำหรับอัปโหลด แชร์ และจัดการไฟล์ รูปภาพ และเอกสาร พร้อมลิงก์ที่แชร์ได้
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Chibisafe
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Chibisafe
Chibisafe เป็นพื้นที่เก็บไฟล์แบบ self-hosted ที่เขียนด้วย TypeScript ที่ช่วยให้การแชร์ไฟล์เป็นเรื่องง่าย อัปโหลดอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ เอกสาร หรือโค้ด และรับลิงก์สำหรับแชร์ได้ทันที การอัปโหลดแบบแบ่งส่วนช่วยให้มั่นใจได้ว่าไฟล์ขนาดใหญ่จะถ่ายโอนได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ในการเชื่อมต่อที่ช้า ในขณะที่แกลเลอรีแบบ Masonry ที่สะอาดตาช่วยให้คุณเรียกดูสื่อของคุณได้อย่างเป็นระเบียบ
แตกต่างจากบริการแชร์ไฟล์แบบโฮสต์ การโฮสต์ Chibisafe ด้วยตนเองช่วยให้คุณควบคุมพื้นที่จัดเก็บ นโยบายการเข้าถึง และการจัดการผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ เรียกใช้ในโหมดสาธารณะสำหรับการอัปโหลดแบบเปิด โหมดบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน หรือโหมดเชิญเท่านั้นสำหรับทีมส่วนตัว — ทั้งหมดนี้สามารถกำหนดค่าได้จากแผงควบคุมผู้ดูแลระบบในตัว โดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์การกำหนดค่า
ฟีเจอร์หลักของ Chibisafe
การอัปโหลดไฟล์แบบแบ่งส่วน
แบ่งไฟล์ขนาดใหญ่เป็นส่วนๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ แม้ในการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร โดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดไฟล์ในทางปฏิบัติ
อัลบั้มและแกลเลอรี
จัดระเบียบไฟล์ที่อัปโหลดเป็นอัลบั้ม ด้วยลิงก์แกลเลอรีที่แชร์ได้ เพื่อแจกจ่ายคอลเลกชันรูปภาพหรือชุดเอกสารใน URL เดียว
เครื่องมือย่อ URL ในตัว
ย่อ URL ภายนอกใดๆ พร้อมกับการโฮสต์ไฟล์ รวมความต้องการในการแชร์ทั้งหมดของคุณไว้ในบริการที่โฮสต์เองเพียงแห่งเดียว
การสนับสนุน ShareX และ iOS
การกำหนดค่า ShareX แบบเนทีฟและทางลัด iOS ช่วยให้คุณอัปโหลดภาพหน้าจอและไฟล์จากเดสก์ท็อปหรือมือถือได้ในไม่กี่วินาที
การควบคุมการเข้าถึงแบบยืดหยุ่น
สลับระหว่างสาธารณะ บัญชีผู้ใช้ หรือโหมดเชิญเท่านั้น เพื่อควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าใครสามารถอัปโหลดไปยังอินสแตนซ์ของคุณได้
ทำไมจึงเรียกใช้ Chibisafe บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม