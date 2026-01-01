ติดตั้ง Coai ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์มรวม AI ที่โฮสต์เอง ซึ่งรวม OpenAI, Claude, Gemini และผู้ให้บริการกว่า 20 ราย พร้อมการจัดการผู้ใช้หลายรายและโควตาการใช้งาน
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Coai
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Coai
Coai (Chat Nio) เป็นแพลตฟอร์มรวม AI แบบโอเพนซอร์สที่รวบรวมผู้ให้บริการโมเดลภาษาต่างๆ เช่น OpenAI Anthropic Claude Google Gemini Azure OpenAI Baidu ERNIE Alibaba Qwen และอื่นๆ อีกกว่า 20 ราย ไว้ในอินเทอร์เฟซโฮสต์เดียว แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ UI แชทธรรมดา แต่ยังเพิ่มระดับการสมัครสมาชิก โควตาโทเค็นต่อผู้ใช้ การออกคีย์ API และการเรียกเก็บเงินตามการใช้งาน ทำให้ใช้งานได้จริงสำหรับทีมที่ต้องการให้ผู้ใช้หลายคนเข้าถึง LLM ได้อย่างควบคุม โดยไม่ต้องเปิดเผยคีย์ของผู้ให้บริการต้นน้ำ
การโฮสต์ Coai บน VPS ของคุณเองช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่ามีโมเดลใดบ้างที่พร้อมใช้งาน ผู้ใช้แต่ละระดับสามารถใช้งานได้เท่าใด และค่าใช้จ่าย API โดยรวมของคุณเป็นอย่างไร โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่อที่นั่งให้กับบริการรวมข้อมูลแบบจัดการ
ฟีเจอร์หลักของ Coai
การรวมผู้ให้บริการหลายราย
เชื่อมต่อ OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen และผู้ให้บริการกว่า 20 รายผ่านแพลตฟอร์มเดียว และให้ผู้ใช้สลับใช้งานระหว่างกันได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
ระดับการสมัครสมาชิกของผู้ใช้
กำหนดแพ็กเกจการสมัครสมาชิกแบบฟรีและแบบชำระเงิน พร้อมโควตาโทเค็นต่อระดับ เพื่อควบคุมปริมาณที่แต่ละกลุ่มผู้ใช้สามารถใช้ได้จากผู้ให้บริการที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมด
การออกคีย์ API
ออก API key ให้กับผู้ใช้ของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงโมเดลที่กำหนดค่าไว้ได้โดยทางโปรแกรม — โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลรับรองของผู้ให้บริการต้นน้ำของคุณ
การติดตามการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน
ตรวจสอบการใช้โทเค็นต่อผู้ใช้และค่าใช้จ่ายโดยประมาณแบบเรียลไทม์ พร้อมขีดจำกัดที่กำหนดค่าได้ เพื่อป้องกันงบประมาณบานปลายโดยไม่คาดคิด
ตลาดกลางโมเดล
ผู้ใช้สามารถค้นหาและเลือกผู้ให้บริการที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดผ่านตัวเลือกโมเดลในตัว พร้อมรองรับการเรียกใช้ฟังก์ชันและการสร้างภาพ หากมีให้บริการ
ทำไมจึงเรียกใช้ Coai บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม