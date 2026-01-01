ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Coai

ติดตั้ง Coai ในคลิกเดียว

แพลตฟอร์มรวม AI ที่โฮสต์เอง ซึ่งรวม OpenAI, Claude, Gemini และผู้ให้บริการกว่า 20 ราย พร้อมการจัดการผู้ใช้หลายรายและโควตาการใช้งาน

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Coai ในคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Coai

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Coai

Coai (Chat Nio) เป็นแพลตฟอร์มรวม AI แบบโอเพนซอร์สที่รวบรวมผู้ให้บริการโมเดลภาษาต่างๆ เช่น OpenAI Anthropic Claude Google Gemini Azure OpenAI Baidu ERNIE Alibaba Qwen และอื่นๆ อีกกว่า 20 ราย ไว้ในอินเทอร์เฟซโฮสต์เดียว แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ UI แชทธรรมดา แต่ยังเพิ่มระดับการสมัครสมาชิก โควตาโทเค็นต่อผู้ใช้ การออกคีย์ API และการเรียกเก็บเงินตามการใช้งาน ทำให้ใช้งานได้จริงสำหรับทีมที่ต้องการให้ผู้ใช้หลายคนเข้าถึง LLM ได้อย่างควบคุม โดยไม่ต้องเปิดเผยคีย์ของผู้ให้บริการต้นน้ำ

การโฮสต์ Coai บน VPS ของคุณเองช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่ามีโมเดลใดบ้างที่พร้อมใช้งาน ผู้ใช้แต่ละระดับสามารถใช้งานได้เท่าใด และค่าใช้จ่าย API โดยรวมของคุณเป็นอย่างไร โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่อที่นั่งให้กับบริการรวมข้อมูลแบบจัดการ

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Coai

การรวมผู้ให้บริการหลายราย

เชื่อมต่อ OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen และผู้ให้บริการกว่า 20 รายผ่านแพลตฟอร์มเดียว และให้ผู้ใช้สลับใช้งานระหว่างกันได้จากอินเทอร์เฟซเดียว

ระดับการสมัครสมาชิกของผู้ใช้

กำหนดแพ็กเกจการสมัครสมาชิกแบบฟรีและแบบชำระเงิน พร้อมโควตาโทเค็นต่อระดับ เพื่อควบคุมปริมาณที่แต่ละกลุ่มผู้ใช้สามารถใช้ได้จากผู้ให้บริการที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมด

การออกคีย์ API

ออก API key ให้กับผู้ใช้ของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงโมเดลที่กำหนดค่าไว้ได้โดยทางโปรแกรม — โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลรับรองของผู้ให้บริการต้นน้ำของคุณ

การติดตามการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน

ตรวจสอบการใช้โทเค็นต่อผู้ใช้และค่าใช้จ่ายโดยประมาณแบบเรียลไทม์ พร้อมขีดจำกัดที่กำหนดค่าได้ เพื่อป้องกันงบประมาณบานปลายโดยไม่คาดคิด

ตลาดกลางโมเดล

ผู้ใช้สามารถค้นหาและเลือกผู้ให้บริการที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดผ่านตัวเลือกโมเดลในตัว พร้อมรองรับการเรียกใช้ฟังก์ชันและการสร้างภาพ หากมีให้บริการ

ทำไมจึงเรียกใช้ Coai บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
Omkar

ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sylvain
Sylvain

ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

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