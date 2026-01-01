ทางเลือกโอเพนซอร์สของ Zapier สำหรับเชื่อมต่อแอปและทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Automatisch
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Automatisch
Automatisch เป็นแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและทำงานซ้ำๆ ให้เป็นอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เฟซแบบภาพที่ไม่มีโค้ด เช่นเดียวกับ Zapier หรือ Make คุณสร้างโฟลว์ที่กระตุ้นการทำงานข้ามบริการต่างๆ แต่ด้วย Automatisch ข้อมูลและตรรกะระบบอัตโนมัติทั้งหมดของคุณจะยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง โดยไม่มีการคิดราคาต่อภารกิจหรือข้อจำกัดการใช้งาน
การโฮสต์ Automatisch ด้วยตนเองหมายความว่าข้อมูลรับรอง API ข้อมูลเวิร์กโฟลว์ และตรรกะทางธุรกิจของคุณจะไม่ออกจากโครงสร้างพื้นฐานของคุณ การติดตั้งนี้ประกอบด้วย PostgreSQL สำหรับจัดเก็บเวิร์กโฟลว์, Redis สำหรับการจัดคิวงาน และกระบวนการทำงานเฉพาะสำหรับการดำเนินการเบื้องหลังที่เชื่อถือได้ เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลรับรองเริ่มต้นและเปลี่ยนทันทีจากการตั้งค่า
ฟีเจอร์หลักของ Automatisch
ตัวสร้างโฟลว์แบบภาพ
สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อทริกเกอร์และการดำเนินการในอินเทอร์เฟซแบบลากและวางโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
การผสานรวมแอป
เชื่อมต่อกับบริการยอดนิยม เช่น Slack GitHub Google Sheets Stripe Twilio และอื่นๆ อีกมากมาย ผ่านตัวเชื่อมต่อในตัว
Webhook ทริกเกอร์
เริ่มเวิร์กโฟลว์จากเหตุการณ์ภายนอกโดยใช้เว็บฮุกขาเข้าสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์จากแหล่งใดก็ได้
ตรรกะตามเงื่อนไข
เพิ่มตัวกรองและเงื่อนไขให้กับเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้การดำเนินการทำงานเมื่อตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น
ตัวทำงานเบื้องหลัง
กระบวนการทำงานเฉพาะช่วยให้การดำเนินการสำหรับงานอัตโนมัติที่ใช้เวลานานและตามกำหนดเวลาเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ
ทำไมจึงเรียกใช้ Automatisch บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม