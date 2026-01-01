ติดตั้ง Bookshelf ใน 1 คลิก
การกลับมาของ Readarr โดยชุมชนอย่างกระตือรือร้น เพื่อการจัดการคลังอีบุ๊กและหนังสือเสียงโดยอัตโนมัติ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Bookshelf
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bookshelf
Bookshelf เป็นโปรเจกต์ที่ดูแลโดยชุมชน ซึ่งเป็นผู้สืบทอดของ Readarr สร้างขึ้นบนเฟรมเวิร์ก arr เดียวกันกับที่ขับเคลื่อน Sonarr และ Radarr มันจะตรวจสอบนักเขียนคนโปรดของคุณ ติดตามการออกใหม่ และดาวน์โหลดและจัดระเบียบหนังสือโดยอัตโนมัติผ่านไคลเอนต์ดาวน์โหลดที่คุณมีอยู่ เช่น qBittorrent Transmission SABnzbd และ NZBGet ก่อนที่จะจัดเก็บลงในไลบรารี Calibre หรือ Calibre-Web ของคุณพร้อมข้อมูลเมตาที่สะอาด
การโฮสต์ Bookshelf ด้วยตัวเองบน VPS ทำให้บริการทำงานได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถจับการเผยแพร่ได้ทันทีที่ปรากฏ โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องที่บ้านที่ต้องออนไลน์อยู่ตลอดเวลา วอลุ่มถาวรจะรักษาข้อมูลรายชื่อนักเขียน โปรไฟล์คุณภาพ และประวัติการดาวน์โหลดของคุณไว้ แม้จะมีการอัปเดตคอนเทนเนอร์ก็ตาม
ฟีเจอร์หลักของ Bookshelf
การติดตามผู้เขียนอัตโนมัติ
ติดตามบรรณานุกรมและซีรีส์ทั้งหมดของผู้แต่ง เพื่อให้ทุกผลงานใหม่ถูกจัดคิวเพื่อดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง
การสนับสนุนอีบุ๊กหลากหลายรูปแบบ
รองรับ EPUB MOBI AZW3 PDF และรูปแบบหนังสือเสียง รวมถึง M4B ทำให้คุณมีเครื่องมือเดียวสำหรับคลังหนังสือดิจิทัลทั้งหมดของคุณ
ดาวน์โหลดการผสานรวมลูกค้า
เชื่อมต่อกับ qBittorrent Transmission Deluge SABnzbd และ NZBGet เพื่อให้หนังสือไปอยู่ในคลังของคุณผ่านไคลเอนต์ใดก็ตามที่คุณใช้อยู่แล้ว
ซิงค์ห้องสมุด Calibre
ผสานรวมโดยตรงกับ Calibre และ Calibre-Web เพื่อนำเข้ารายการที่ได้มาใหม่พร้อมเมตาดาตาที่สอดคล้องกันและการตั้งชื่อโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ
การจัดการโปรไฟล์คุณภาพ
กำหนดรูปแบบที่ต้องการและตัวเลือกสำรองสำหรับแต่ละโปรไฟล์ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาวน์โหลดเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของคุณโดยไม่ต้องมีการดำเนินการด้วยตนเอง
ทำไมจึงเรียกใช้ Bookshelf บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม