ติดตั้ง Apache Guacamole ใน 1 คลิก
เกตเวย์เดสก์ท็อประยะไกลแบบไม่ต้องใช้ไคลเอนต์ สำหรับเข้าถึงการเชื่อมต่อ RDP SSH VNC และ Telnet ได้โดยตรงจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Guacamole
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Guacamole
Apache Guacamole เป็นเกตเวย์เดสก์ท็อประยะไกลแบบไร้ไคลเอนต์ ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ RDP VNC SSH และ Telnet จากเว็บเบราว์เซอร์ที่ทันสมัยใดก็ได้ โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ดั้งเดิม หรือการตั้งค่าต่ออุปกรณ์ เบราว์เซอร์จะจัดการการเรนเดอร์ ในขณะที่ daemon ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะแปลโปรโตคอล ทำให้การเข้าถึงระยะไกลง่ายเหมือนกับการเปิด URL
การโฮสต์ Guacamole บน VPS ของคุณเอง จะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้เป็น jump host ส่วนกลาง สำหรับการจัดการเครื่องระยะไกลได้ทุกที่ในโลก การจัดการผู้ใช้ในตัว บันทึกการตรวจสอบ และการแชร์การเชื่อมต่อ ทำให้มีประโยชน์เท่าเทียมกันสำหรับผู้ดูแลระบบคนเดียวและทีมขนาดเล็ก ในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลประจำตัวและเซสชันทั้งหมดภายใต้การควบคุมโดยตรงของคุณ
ฟีเจอร์หลักของ Apache Guacamole
การเข้าถึงเบราว์เซอร์แบบไร้ไคลเอนต์
เชื่อมต่อกับ RDP VNC SSH หรือ Telnet โฮสต์ใดๆ โดยตรงจากแท็บเบราว์เซอร์ — ไม่มีซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ ไม่มีปลั๊กอิน ไม่มีวิธีแก้ปัญหาไฟร์วอลล์
การรองรับหลายมาตรการ
อะแดปเตอร์ในตัวสำหรับ RDP, VNC, SSH, Telnet และ Kubernetes ครอบคลุมความต้องการในแต่ละวันของผู้ดูแลระบบ นักพัฒนา และทีมรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลรับรองรวมศูนย์
จัดเก็บรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ คีย์ SSH และใบรับรองใน Guacamole เพียงครั้งเดียว และให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลลับที่อยู่เบื้องหลัง
การจัดการผู้ใช้และกลุ่ม
สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท การผสานรวม LDAP และ SAML และกฎการเข้าถึงต่อการเชื่อมต่อ ช่วยให้ทีมขนาดใหญ่จัดระเบียบได้เมื่อจำนวนการเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น
การบันทึกเซสชันและการตรวจสอบ
การบันทึกเซสชันเสริมและบันทึกกิจกรรมโดยละเอียดทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าใครเชื่อมต่อที่ไหนและทำอะไรบ้าง
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Guacamole บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม