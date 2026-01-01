ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apache Guacamole

ติดตั้ง Apache Guacamole ใน 1 คลิก

เกตเวย์เดสก์ท็อประยะไกลแบบไม่ต้องใช้ไคลเอนต์ สำหรับเข้าถึงการเชื่อมต่อ RDP SSH VNC และ Telnet ได้โดยตรงจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
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VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apache Guacamole ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Guacamole

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Guacamole

Apache Guacamole เป็นเกตเวย์เดสก์ท็อประยะไกลแบบไร้ไคลเอนต์ ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ RDP VNC SSH และ Telnet จากเว็บเบราว์เซอร์ที่ทันสมัยใดก็ได้ โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ดั้งเดิม หรือการตั้งค่าต่ออุปกรณ์ เบราว์เซอร์จะจัดการการเรนเดอร์ ในขณะที่ daemon ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะแปลโปรโตคอล ทำให้การเข้าถึงระยะไกลง่ายเหมือนกับการเปิด URL

การโฮสต์ Guacamole บน VPS ของคุณเอง จะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้เป็น jump host ส่วนกลาง สำหรับการจัดการเครื่องระยะไกลได้ทุกที่ในโลก การจัดการผู้ใช้ในตัว บันทึกการตรวจสอบ และการแชร์การเชื่อมต่อ ทำให้มีประโยชน์เท่าเทียมกันสำหรับผู้ดูแลระบบคนเดียวและทีมขนาดเล็ก ในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลประจำตัวและเซสชันทั้งหมดภายใต้การควบคุมโดยตรงของคุณ

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apache Guacamole

การเข้าถึงเบราว์เซอร์แบบไร้ไคลเอนต์

เชื่อมต่อกับ RDP VNC SSH หรือ Telnet โฮสต์ใดๆ โดยตรงจากแท็บเบราว์เซอร์ — ไม่มีซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ ไม่มีปลั๊กอิน ไม่มีวิธีแก้ปัญหาไฟร์วอลล์

การรองรับหลายมาตรการ

อะแดปเตอร์ในตัวสำหรับ RDP, VNC, SSH, Telnet และ Kubernetes ครอบคลุมความต้องการในแต่ละวันของผู้ดูแลระบบ นักพัฒนา และทีมรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลรับรองรวมศูนย์

จัดเก็บรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ คีย์ SSH และใบรับรองใน Guacamole เพียงครั้งเดียว และให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลลับที่อยู่เบื้องหลัง

การจัดการผู้ใช้และกลุ่ม

สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท การผสานรวม LDAP และ SAML และกฎการเข้าถึงต่อการเชื่อมต่อ ช่วยให้ทีมขนาดใหญ่จัดระเบียบได้เมื่อจำนวนการเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น

การบันทึกเซสชันและการตรวจสอบ

การบันทึกเซสชันเสริมและบันทึกกิจกรรมโดยละเอียดทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าใครเชื่อมต่อที่ไหนและทำอะไรบ้าง

ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Guacamole บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
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ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

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