ติดตั้ง Budibase ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สแบบ low-code สำหรับสร้างแอปพลิเคชันทางธุรกิจภายในองค์กร แผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดจำนวนมาก
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Budibase
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Budibase
Budibase เป็นแพลตฟอร์ม low-code แบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ทีมสร้างเครื่องมือภายใน แดชบอร์ด และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติผ่านเครื่องมือสร้างแบบลากและวางด้วยภาพ โดยเชื่อมต่อกับ PostgreSQL MySQL MongoDB REST API และฐานข้อมูลในตัวของมันเอง เปลี่ยนแหล่งข้อมูลให้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในเวลาไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นสัปดาห์
การโฮสต์ Budibase ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจและตรรกะของแอปพลิเคชันยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านอธิปไตยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เครื่องมือ low-code ที่โฮสต์บนคลาวด์ไม่สามารถตอบสนองได้ สแต็กแบบเต็มรูปแบบ — บริการแอปพลิเคชัน เวิร์กเกอร์ CouchDB Redis และ MinIO — ทำงานในการปรับใช้ครั้งเดียวโดยไม่มีการพึ่งพาภายนอก
ฟีเจอร์หลักของ Budibase
เครื่องมือสร้างแอปแบบเห็นภาพ
ลากและวางส่วนประกอบต่างๆ — ตาราง แบบฟอร์ม แผนภูมิ และปุ่ม — ลงบนพื้นที่ทำงาน เพื่อสร้างแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่ใช้งานได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดส่วนหน้า
การเชื่อมต่อข้อมูลหลายแหล่ง
เชื่อมต่อกับ PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API และฐานข้อมูล CouchDB ในตัว เพื่อให้แอปสามารถอ่านและเขียนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ของคุณได้
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
กำหนดกระบวนการอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการ เพื่อแทนที่ขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองในขั้นตอนการอนุมัติ การแจ้งเตือน และการดำเนินการข้อมูล
การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
กำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ในระดับแอปพลิเคชัน เพื่อให้สมาชิกในทีมแต่ละคนเห็นเฉพาะข้อมูลและการดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของตน
ตรรกะ JavaScript กำหนดเอง
เข้าสู่ JavaScript เมื่อการผูกข้อมูลด้วยภาพไม่เพียงพอ ทำให้ผู้พัฒนาสามารถควบคุมการแปลงข้อมูลและพฤติกรรมตามเงื่อนไขได้อย่างละเอียด
ทำไมจึงเรียกใช้ Budibase บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม