ติดตั้ง CyberChef ใน 1 คลิก
Cyber Swiss Army Knife ของ GCHQ พร้อมการทำงานกว่า 300 รายการ สำหรับการแปลงรหัส การเข้ารหัส และการวิเคราะห์ข้อมูลในเบราว์เซอร์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ CyberChef
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย CyberChef
CyberChef เป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลบนเว็บที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาโดย GCHQ มีการดำเนินการในตัวมากกว่า 300 รายการสำหรับการเข้ารหัส การเข้ารหัส การบีบอัด การแฮช และการแปลงรูปแบบข้อมูล ทั้งหมดนี้ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ระบบสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงการดำเนินการหลายอย่างเข้าด้วยกันเป็นเวิร์กโฟลว์ที่นำกลับมาใช้ใหม่และแชร์ได้ ในขณะที่ฟีเจอร์ "Magic" จะตรวจจับประเภทการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเพื่อเร่งการวิเคราะห์
เนื่องจาก CyberChef ประมวลผลทุกอย่างฝั่งไคลเอ็นต์ในเบราว์เซอร์ของคุณ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจึงไม่ถูกส่งออกจากเครื่องของคุณ การโฮสต์อินสแตนซ์ของคุณเองบน VPS ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เข้าถึงได้เฉพาะภายในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเท่านั้น และเป็นอิสระจากการพึ่งพาเวอร์ชันที่โฮสต์สาธารณะ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและเวิร์กโฟลว์การรับมือเหตุการณ์ที่จัดการข้อมูลที่เป็นความลับ
ฟีเจอร์หลักของ CyberChef
300+ การทำงานในตัว
ครอบคลุม Base64 AES SHA การแฮช regex IP การแยกวิเคราะห์ การบีบอัด และการดำเนินการแปลงข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ
การเชื่อมโยงสูตร
เชื่อมโยงการทำงานหลายอย่างเข้าด้วยกันเป็นสูตรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสามารถบันทึกและแชร์ผ่าน URL ได้ ช่วยให้เวิร์กโฟลว์การแปลงข้อมูลสามารถทำซ้ำและจัดทำเอกสารได้
การประมวลผลฝั่งลูกค้า
การทำงานทั้งหมดดำเนินการในเบราว์เซอร์โดยสมบูรณ์ — ข้อมูลไม่เคยออกจากเครื่องของคุณ ทำให้ปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยที่ละเอียดอ่อนและการวิเคราะห์ที่เป็นความลับ
การตรวจจับอัตโนมัติอัจฉริยะ
การทำงานของ Magic จะระบุรูปแบบการเข้ารหัสที่ไม่รู้จักโดยอัตโนมัติ และแนะนำการดำเนินการที่ถูกต้องเพื่อถอดรหัส ซึ่งช่วยเร่งการคัดแยกและการวิเคราะห์
การดีบักเบรกพอยต์
เรียกดูขั้นตอนการทำงานด้วยเบรกพอยต์ เพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลระหว่างขั้นตอน และแก้ไขปัญหาไปป์ไลน์การแปลงข้อมูลแบบหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน
ทำไมจึงเรียกใช้ CyberChef บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม