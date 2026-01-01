ติดตั้ง Bar Assistant ใน 1 คลิก
ตัวจัดการสูตรค็อกเทลแบบโฮสต์ตัวเองที่ติดตามสต็อกบาร์ของคุณและบอกคุณได้อย่างแม่นยำว่าตอนนี้คุณสามารถทำเครื่องดื่มอะไรได้บ้าง
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Bar Assistant
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bar Assistant
Bar Assistant เป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับผู้ที่ชื่นชอบค็อกเทลและบาร์เทนเดอร์ประจำบ้านที่ต้องการจัดการชั้นวางส่วนผสมของตนเองและค้นหาสูตรอาหารจากสิ่งที่มีอยู่จริง มันเป็นมากกว่าสมุดสูตรอาหารธรรมดาโดยคำนึงถึงส่วนผสมทดแทน ส่วนประกอบเสริม และความสัมพันธ์ของส่วนผสมหลัก-รองอย่างชาญฉลาด ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนค็อกเทลที่คุณสามารถทำได้จากสินค้าคงคลังปัจจุบันของคุณโดยไม่ต้องไปร้านค้า
เทมเพลตนี้รวมเว็บอินเทอร์เฟซ Salt Rim, เซิร์ฟเวอร์ Bar Assistant API, Meilisearch สำหรับการค้นหาข้อความเต็มในคอลเลกชันสูตรอาหารของคุณได้ทันที และ Redis สำหรับการแคช การโฮสต์ตัวเองหมายความว่าบันทึกสูตรอาหารส่วนตัว การสร้างค็อกเทลแบบกำหนดเอง และสินค้าคงคลังส่วนผสมของคุณยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง แทนที่จะถูกล็อกอยู่ในแอปของบุคคลที่สาม
ฟีเจอร์หลักของ Bar Assistant
การจับคู่ส่วนผสมกับชั้นวาง
บอก Bar Assistant ว่าคุณมีอะไรอยู่ในตู้ และมันจะแสดงค็อกเทลที่คุณสามารถทำได้ทันที รวมถึงการจับคู่ที่ชาญฉลาดโดยใช้ส่วนผสมทดแทน
ค้นหาข้อความเต็มรวดเร็ว
Meilisearch ช่วยให้ค้นหาสูตรอาหารได้ทันที โดยสามารถกรองตามวิธีการเตรียม ABV ประเภทแก้ว แท็ก และอื่นๆ เพื่อให้คุณพบเครื่องดื่มที่ต้องการได้ในทันที
นำเข้าสูตร
ดึงสูตรค็อกเทลโดยตรงจากเว็บไซต์ค็อกเทล หรือสร้างสูตรของคุณเอง จากนั้นจัดระเบียบเป็นคอลเลกชันตามธีมสำหรับโอกาสหรือฤดูกาลต่างๆ
การอนุญาตผู้ใช้หลายคน
บทบาทผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแล ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้เยี่ยมชม ช่วยให้คุณสามารถใช้งานบาร์ร่วมกันสำหรับเพื่อนหรือทีม โดยไม่ต้องให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงในระดับเดียวกัน
รูปแบบการส่งออกที่ยืดหยุ่น
ส่งออกสูตรอาหารเป็น JSON YAML XML Markdown หรือหน้าพร้อมพิมพ์ เพื่อให้คอลเลกชันของคุณไม่ถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบหรือแพลตฟอร์มเดียว
ทำไมจึงเรียกใช้ Bar Assistant บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
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