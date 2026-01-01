ติดตั้ง AdventureLog ในคลิกเดียว
ระบบติดตามการเดินทางและวางแผนทริปที่โฮสต์ตัวเอง พร้อมแผนที่แบบตอบสนองได้ กำหนดการเดินทาง และความเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ AdventureLog
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย AdventureLog
AdventureLog เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการการเดินทางแบบโอเพนซอร์สสำหรับบันทึกการผจญภัยในอดีตและวางแผนการเดินทางในอนาคต สร้างขึ้นด้วย SvelteKit และ Django พร้อมรองรับ PostGIS โดยรวมแผนที่โลกแบบตอบสนองสำหรับการแสดงภาพจุดหมายปลายทางเข้ากับเครื่องมือวางแผนการเดินทางโดยละเอียดที่ครอบคลุมแผนการเดินทางหลายวัน เที่ยวบิน ที่พัก และรายการตรวจสอบกิจกรรม
ต่างจากแอปการเดินทางเชิงพาณิชย์ที่จัดเก็บการเดินทางของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม AdventureLog เป็นแบบโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์เองอย่างสมบูรณ์—รูปภาพ ประวัติสถานที่ และบันทึกการเดินทางส่วนตัวของคุณจะอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม คุณสมบัติการทำงานร่วมกันช่วยให้ครอบครัวและกลุ่มนักเดินทางสามารถแบ่งปันแผนและบันทึกความทรงจำร่วมกันได้ ในขณะที่ระบบวิเคราะห์จะติดตามประเทศที่เยี่ยมชมและสถิติการสำรวจภูมิภาคเมื่อเวลาผ่านไป
ฟีเจอร์หลักของ AdventureLog
แผนที่โลกแบบโต้ตอบ
เห็นภาพทุกจุดหมายปลายทางที่คุณเคยไปเยือนบนแผนที่โลก ทำให้คุณเห็นภาพได้อย่างรวดเร็วและน่าพึงพอใจว่าคุณเดินทางไปไกลแค่ไหนแล้ว
การวางแผนทริปหลายวัน
สร้างแผนการเดินทางที่สมบูรณ์พร้อมเที่ยวบิน ที่พัก และกิจกรรมที่จัดเรียงตามวัน เพื่อให้การวางแผนการเดินทางของคุณอยู่ในที่เดียว แทนที่จะกระจัดกระจายไปในสเปรดชีตและบันทึกต่างๆ
การบันทึกการผจญภัยที่สมบูรณ์
บันทึกแต่ละจุดหมายปลายทาง พร้อมวันที่ คำอธิบาย การให้คะแนนส่วนตัว และการอัปโหลดรูปภาพ สร้างสมุดบันทึกการเดินทางที่มีรายละเอียดที่จะเติบโตไปพร้อมกับการเดินทางทุกครั้ง
การวิเคราะห์การท่องเที่ยว
ติดตามสถิติ เช่น ประเทศที่เยี่ยมชม ภูมิภาคที่สำรวจ และระยะทางรวมที่เดินทาง เปลี่ยนประวัติการเดินทางของคุณให้เป็นเหตุการณ์สำคัญส่วนตัวที่มีความหมาย
ทริปร่วมกัน
แบ่งปันการผจญภัยและร่วมวางแผนการเดินทางกับครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทาง ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับแผนการเดินทางและความทรงจำ โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือวางแผนกลุ่มจากภายนอก
ทำไมจึงเรียกใช้ AdventureLog บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม