ติดตั้ง AirTrail ใน 1 คลิก
บันทึกการบินส่วนตัวแบบโอเพนซอร์ส สำหรับบันทึก แสดงภาพ และวิเคราะห์การเดินทางทางการบินของคุณบนแผนที่โลกแบบอินเทอร์แอคทีฟ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ AirTrail
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย AirTrail
AirTrail เป็นเว็บแอปพลิเคชันติดตามเที่ยวบินส่วนตัวแบบโอเพนซอร์ส ที่ให้คุณบันทึกทุกเที่ยวบิน แสดงภาพเส้นทางของคุณบนแผนที่โลกแบบอินเทอร์แอคทีฟ และสำรวจสถิติเกี่ยวกับประวัติการเดินทางของคุณ รองรับการนำเข้าข้อมูลเที่ยวบินจากบริการยอดนิยม เช่น MyFlightRadar24 Flighty App in the Air TripIt และ JetLog ทำให้ง่ายต่อการสร้างบันทึกที่สมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันแรก การรองรับผู้ใช้หลายคนช่วยให้สมาชิกในครัวเรือนแต่ละคนสามารถเก็บบันทึกเที่ยวบินส่วนตัวแยกกันได้บนอินสแตนซ์เดียวกัน
การโฮสต์ AirTrail ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้ประวัติการเดินทางของคุณเป็นส่วนตัวและอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก และไม่มีบริการของบุคคลที่สามเก็บข้อมูลของคุณไว้ ผู้ใช้คนแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระดับเจ้าของโดยอัตโนมัติ
ฟีเจอร์หลักของ AirTrail
แผนที่โลกเชิงโต้ตอบ
ดูเที่ยวบินทั้งหมดที่แสดงบนแผนที่โลก พร้อมเส้นทางที่เชื่อมต่อจุดเริ่มต้นและปลายทางแต่ละแห่งที่คุณเคยไปเยือน
การนำเข้าประวัติเที่ยวบิน
นำเข้าบันทึกที่มีอยู่จาก MyFlightRadar24 Flighty App in the Air TripIt JetLog และ byAir เพื่อเพิ่มข้อมูลในประวัติของคุณได้ทันที
สถิติการท่องเที่ยว
สำรวจยอดรวมและรายละเอียดของระยะทางที่บิน ประเทศที่เคยไป สนามบินที่ใช้ สายการบิน และเวลาที่ใช้บนเครื่องบิน
การสนับสนุนหลายผู้ใช้
แบ่งปัน AirTrail หนึ่งอินสแตนซ์กับครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทาง — ผู้ใช้แต่ละคนจะเก็บรักษาบันทึกการบินส่วนตัวและสถิติของตนเอง
การแชร์เที่ยวบินสาธารณะ
สร้างลิงก์ที่แชร์ได้ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเรียกดูแผนที่เส้นทางการบินแบบอินเทอร์แอคทีฟของคุณ โดยไม่ต้องมีบัญชี
ทำไมจึงเรียกใช้ AirTrail บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม