ติดตั้ง Baby Buddy ใน 1 คลิก
แอปติดตามพัฒนาการเด็กแบบครบวงจร ที่ช่วยให้พ่อแม่และผู้ดูแลสามารถติดตามการให้นม การนอน การเปลี่ยนผ้าอ้อม และการเจริญเติบโตได้อย่างเป็นส่วนตัว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Baby Buddy
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Baby Buddy
Baby Buddy เป็นแอปพลิเคชันติดตามพัฒนาการทารกที่เน้นความเป็นส่วนตัว ซึ่งช่วยให้พ่อแม่และผู้ดูแลบันทึกกิจกรรมประจำวัน การวัดการเจริญเติบโต และข้อมูลสุขภาพสำหรับทารก ตารางการให้นม การเปลี่ยนผ้าอ้อม รูปแบบการนอนหลับ การวัดน้ำหนักและส่วนสูง และบันทึกการใช้ยา ทั้งหมดนี้สามารถบันทึกได้ผ่านอินเทอร์เฟซเว็บที่ใช้งานง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อการป้อนข้อมูลที่รวดเร็วในช่วงเวลาที่พ่อแม่ยุ่ง แผนภูมิและรายงานภาพช่วยให้ระบุรูปแบบและแบ่งปันข้อมูลกับกุมารแพทย์ได้ง่าย
การโฮสต์ Baby Buddy ด้วยตนเองหมายความว่ารายละเอียดส่วนตัวเกี่ยวกับการพัฒนาและสุขภาพของบุตรหลานของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามหรือแพลตฟอร์มโฆษณา ผู้ดูแลหลายคน — พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย พี่เลี้ยงเด็ก — สามารถบันทึกกิจกรรมได้จากทุกอุปกรณ์ ทำให้ทุกคนในบ้านทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งพาแอปเชิงพาณิชย์ที่อาจหยุดให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ฟีเจอร์หลักของ Baby Buddy
การเข้าถึงของผู้ดูแลหลายคน
พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และพี่เลี้ยงเด็กทุกคนสามารถบันทึกกิจกรรมพร้อมกันได้จากทุกอุปกรณ์ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกิจวัตรและความต้องการปัจจุบันของทารก
การติดตามกิจกรรมอย่างครอบคลุม
บันทึกการให้นม การเปลี่ยนผ้าอ้อม ช่วงเวลาการนอน เวลาคว่ำตัว การอาบน้ำ และอื่นๆ ด้วยตัวจับเวลาในตัว ทำให้การบันทึกใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที แม้ในช่วงเวลาที่วุ่นวาย
บันทึกการเจริญเติบโตและสุขภาพ
ติดตามน้ำหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยแผนภูมิภาพที่คุณสามารถแชร์โดยตรงกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพในการนัดหมายแพทย์เด็ก
รายงานรูปแบบ
รายงานภาพจะแสดงแนวโน้มความถี่ในการให้นม รูปแบบระยะเวลาการนอนหลับ และจำนวนผ้าอ้อม ซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองสามารถระบุกิจวัตรและตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างสมบูรณ์
บันทึกทั้งหมดจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง — ไม่มีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม ไม่มีโปรไฟล์โฆษณา และไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการเข้าถึงหากบริการเชิงพาณิชย์ปิดตัวลง
ทำไมจึงเรียกใช้ Baby Buddy บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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