ติดตั้ง Otter Wiki เพียงคลิกเดียว
วิกิแบบมินิมอลที่โฮสต์เอง พร้อมประวัติหน้าเว็บที่ใช้ Git เป็นระบบสำรอง การแก้ไขด้วย Markdown และการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ในคอนเทนเนอร์เดียว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ An Otter Wiki
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย An Otter Wiki
Otter Wiki เป็นวิกิแบบ self-hosted ที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งจัดเก็บทุกหน้าไว้ใน Git repository และข้อมูลผู้ใช้ใน SQLite — ไม่ต้องใช้บริการฐานข้อมูลแยกต่างหาก เขียนด้วย Python พร้อมอินเทอร์เฟซ Bootstrap ที่สะอาดตา รองรับการแก้ไขด้วย Markdown การแนบไฟล์ และประวัติการแก้ไขหน้าแบบเต็มที่สำรองข้อมูลด้วย Git commits
การทำ Self-hosting บน VPS ของคุณช่วยให้เนื้อหาวิกิทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ พร้อมกฎการเข้าถึงที่ละเอียดที่สามารถจำกัดการอ่านและการแก้ไขเฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือผู้ใช้ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบเท่านั้น การออกแบบแบบคอนเทนเนอร์เดียวหมายความว่าไม่มีอะไรต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม นอกเหนือจาก named volume และตัวคอนเทนเนอร์เอง
ฟีเจอร์หลักของ An Otter Wiki
ประวัติ Git
การแก้ไขทุกหน้าจะถูกบันทึกเป็น Git commit โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมีประวัติการแก้ไขที่สมบูรณ์ที่คุณสามารถเรียกดู เปรียบเทียบความแตกต่าง และย้อนกลับได้ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ
การแก้ไข Markdown
เขียนและแก้ไขหน้าเว็บด้วย Markdown ด้วยตัวแก้ไขที่แสดงตัวอย่างแบบสด — ไม่มีรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือการล็อกอินแบบ Rich Text ใดๆ ทั้งสิ้น
การควบคุมการเข้าถึง
สิทธิ์ในการอ่าน เขียน และแนบไฟล์ สามารถกำหนดค่าแยกกันสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุตัวตน ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน และผู้ใช้ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ
ไฟล์แนบ
อัปโหลดและฝังรูปภาพและไฟล์ลงในหน้าวิกิโดยตรง ซึ่งจัดเก็บไว้พร้อมกับเนื้อหาหน้าในวอลุ่มข้อมูลถาวร
การจัดการผู้ใช้
ระบบลงทะเบียนในตัวพร้อมตัวเลือกการยืนยันอีเมลและขั้นตอนการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ช่วยให้สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ว่าใครบ้างที่สามารถมีส่วนร่วมได้
ทำไมจึงเรียกใช้ An Otter Wiki บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม