ติดตั้ง Apache JSPWiki ใน 1 คลิก
เอนจินวิกิที่ใช้ Java ซึ่งพัฒนามาอย่างดี พร้อมระบบการจัดการเวอร์ชันในตัว ไฟล์แนบ ปลั๊กอิน และระบบควบคุมการเข้าถึงที่รองรับ JAAS
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache JSPWiki
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache JSPWiki
Apache JSPWiki เป็นเอนจิน Wiki ที่ใช้ Java ซึ่งมีฟีเจอร์มากมาย ดูแลโดยโครงการ Apache ระดับสูงสุด หน้าต่างๆ จะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาพร้อมประวัติเวอร์ชันเต็ม ในขณะที่ไฟล์แนบ เทมเพลตหน้า และไลบรารีปลั๊กอินจำนวนมากที่มาพร้อมกัน ทำให้เหมาะสำหรับศูนย์เอกสาร ฐานความรู้ และเว็บไซต์สำหรับการทำงานร่วมกันในอินทราเน็ต ซึ่งความเสถียรและอายุการใช้งานที่ยาวนานมีความสำคัญมากกว่าการตามกระแส
การโฮสต์ JSPWiki บน VPS ของคุณเอง จะทำให้คุณได้ Wiki ที่ได้รับอนุญาตจาก Apache ซึ่งทำงานทั้งหมดบนคอนเทนเนอร์ Tomcat ของคุณเอง โดยไม่มีการพึ่งพา SaaS ไม่มีการคิดราคาต่อผู้ใช้ และการยืนยันตัวตนแบบ JAAS ที่คุณสามารถรวมเข้ากับ Identity Stack ของคุณเองได้ ทุกอย่างตั้งแต่หน้า Wiki ไปจนถึงไฟล์แนบจะอยู่บน Persistent Volume เดียว ทำให้การสำรองข้อมูลและการย้ายข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
ฟีเจอร์หลักของ Apache JSPWiki
ประวัติหน้าเวอร์ชัน
ทุกการแก้ไขจะถูกบันทึกโดย VersioningFileProvider เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบเวอร์ชันและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการได้ตลอดเวลา
ไฟล์แนบและมีเดีย
อัปโหลดรูปภาพ เอกสาร และไฟล์อื่น ๆ ไปยังหน้าเว็บโดยตรงด้วยผู้ให้บริการไฟล์แนบในตัวที่จัดเก็บทุกอย่างบน VPS volume ของคุณ
JAAS การควบคุมการเข้าถึง
สิทธิ์การเข้าถึงเพจและกลุ่มแบบละเอียดถูกบังคับใช้ผ่าน Java Authentication and Authorization Service ด้วยแบ็กเอนด์ที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับ LDAP หรือ realms แบบกำหนดเอง
คลังปลั๊กอินและเทมเพลต
ขยายหน้าเว็บด้วยปลั๊กอินที่มาพร้อมเครื่องสำหรับสารบัญ การค้นหา RSS และเนื้อหาแบบไดนามิก หรือปรับแต่ง Wiki ด้วยเทมเพลตหน้าเว็บที่ใช้ JSP
ไวยากรณ์มาร์กอัป Apache
เขียนเนื้อหาในรูปแบบมาร์กอัป JSPWiki ที่มีน้ำหนักเบา พร้อมมาโคร ลิงก์ระหว่างวิกิ และการแสดงตัวอย่างแบบสดขณะแก้ไข
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache JSPWiki บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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