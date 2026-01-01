ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apache JSPWiki

ติดตั้ง Apache JSPWiki ใน 1 คลิก

เอนจินวิกิที่ใช้ Java ซึ่งพัฒนามาอย่างดี พร้อมระบบการจัดการเวอร์ชันในตัว ไฟล์แนบ ปลั๊กอิน และระบบควบคุมการเข้าถึงที่รองรับ JAAS

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apache JSPWiki ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache JSPWiki

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache JSPWiki

Apache JSPWiki เป็นเอนจิน Wiki ที่ใช้ Java ซึ่งมีฟีเจอร์มากมาย ดูแลโดยโครงการ Apache ระดับสูงสุด หน้าต่างๆ จะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาพร้อมประวัติเวอร์ชันเต็ม ในขณะที่ไฟล์แนบ เทมเพลตหน้า และไลบรารีปลั๊กอินจำนวนมากที่มาพร้อมกัน ทำให้เหมาะสำหรับศูนย์เอกสาร ฐานความรู้ และเว็บไซต์สำหรับการทำงานร่วมกันในอินทราเน็ต ซึ่งความเสถียรและอายุการใช้งานที่ยาวนานมีความสำคัญมากกว่าการตามกระแส

การโฮสต์ JSPWiki บน VPS ของคุณเอง จะทำให้คุณได้ Wiki ที่ได้รับอนุญาตจาก Apache ซึ่งทำงานทั้งหมดบนคอนเทนเนอร์ Tomcat ของคุณเอง โดยไม่มีการพึ่งพา SaaS ไม่มีการคิดราคาต่อผู้ใช้ และการยืนยันตัวตนแบบ JAAS ที่คุณสามารถรวมเข้ากับ Identity Stack ของคุณเองได้ ทุกอย่างตั้งแต่หน้า Wiki ไปจนถึงไฟล์แนบจะอยู่บน Persistent Volume เดียว ทำให้การสำรองข้อมูลและการย้ายข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apache JSPWiki

ประวัติหน้าเวอร์ชัน

ทุกการแก้ไขจะถูกบันทึกโดย VersioningFileProvider เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบเวอร์ชันและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการได้ตลอดเวลา

ไฟล์แนบและมีเดีย

อัปโหลดรูปภาพ เอกสาร และไฟล์อื่น ๆ ไปยังหน้าเว็บโดยตรงด้วยผู้ให้บริการไฟล์แนบในตัวที่จัดเก็บทุกอย่างบน VPS volume ของคุณ

JAAS การควบคุมการเข้าถึง

สิทธิ์การเข้าถึงเพจและกลุ่มแบบละเอียดถูกบังคับใช้ผ่าน Java Authentication and Authorization Service ด้วยแบ็กเอนด์ที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับ LDAP หรือ realms แบบกำหนดเอง

คลังปลั๊กอินและเทมเพลต

ขยายหน้าเว็บด้วยปลั๊กอินที่มาพร้อมเครื่องสำหรับสารบัญ การค้นหา RSS และเนื้อหาแบบไดนามิก หรือปรับแต่ง Wiki ด้วยเทมเพลตหน้าเว็บที่ใช้ JSP

ไวยากรณ์มาร์กอัป Apache

เขียนเนื้อหาในรูปแบบมาร์กอัป JSPWiki ที่มีน้ำหนักเบา พร้อมมาโคร ลิงก์ระหว่างวิกิ และการแสดงตัวอย่างแบบสดขณะแก้ไข

ทำไมจึงเรียกใช้ Apache JSPWiki บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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