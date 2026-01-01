ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Beszel

ติดตั้ง Beszel ใน 1 คลิก

แพลตฟอร์มตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์น้ำหนักเบาพร้อมสถิติคอนเทนเนอร์ Docker ข้อมูลย้อนหลัง และการแจ้งเตือนที่กำหนดค่าได้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของคุณ

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Beszel ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Beszel

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Beszel

Beszel เป็นแพลตฟอร์มตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์น้ำหนักเบาที่ให้การมองเห็นระบบที่ครอบคลุม — ทั้ง CPU, หน่วยความจำ, ดิสก์, เครือข่าย, อุณหภูมิ, GPU, สุขภาพดิสก์ S.M.A.R.T. และสถิติ Docker และ Podman ต่อคอนเทนเนอร์ — โดยไม่มีภาระทรัพยากรเพิ่มเติมจาก observability stacks เต็มรูปแบบ เช่น Prometheus และ Grafana สร้างขึ้นบน PocketBase โดยมี Go เป็นแบ็กเอนด์ โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบฮับและเอเจนต์: ฮับทำหน้าที่เป็นเว็บอินเทอร์เฟซและจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง ในขณะที่เอเจนต์น้ำหนักเบาจะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกตรวจสอบแต่ละเครื่องเพื่อรวบรวมเมตริก

การโฮสต์ Beszel ด้วยตนเองจะทำให้คุณมีฮับตรวจสอบที่เป็นอิสระจากเซิร์ฟเวอร์ที่ตรวจสอบ ดังนั้นปัญหาโครงสร้างพื้นฐานจึงสามารถมองเห็นได้แม้ในขณะที่ระบบแต่ละเครื่องอยู่ภายใต้ความเครียด การแจ้งเตือนที่กำหนดค่าได้จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อ CPU, หน่วยความจำ, ดิสก์, แบนด์วิดท์ หรืออุณหภูมิเกินขีดจำกัด และการสำรองข้อมูลอัตโนมัติไปยังดิสก์ภายในเครื่องหรือที่เก็บข้อมูลที่เข้ากันได้กับ S3 จะช่วยปกป้องข้อมูลประสิทธิภาพย้อนหลังของคุณ

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Beszel

เมตริกของ Docker คอนเทนเนอร์

ติดตามการใช้งาน CPU หน่วยความจำ และเครือข่ายต่อคอนเทนเนอร์ ควบคู่ไปกับเมตริกของระบบโฮสต์ ทำให้คุณเห็นภาพรวมที่เป็นหนึ่งเดียวของทั้งโฮสต์และเวิร์กโหลดที่อยู่ในคอนเทนเนอร์

สถาปัตยกรรมแบบฮับและเอเจนต์

ฮับเดียวรวบรวมข้อมูลจากเอเจนต์จำนวนไม่จำกัดที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว

การแจ้งเตือนที่กำหนดค่าได้

กำหนดเกณฑ์สำหรับเมตริกที่ตรวจสอบ — โหลด CPU การใช้งานดิสก์ อุณหภูมิ แบนด์วิดท์ — และรับการแจ้งเตือนก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้

การเก็บรักษาข้อมูลย้อนหลัง

ประวัติประสิทธิภาพจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของฮับ ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวและการวางแผนกำลังการผลิตได้เกินกว่าที่แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพียงอย่างเดียวจะแสดงได้

การตรวจสอบ GPU และ S.M.A.R.T.

ตรวจสอบการใช้งาน GPU ของ Nvidia, AMD และ Intel ควบคู่ไปกับข้อมูลสุขภาพดิสก์ S.M.A.R.T. เพื่อตรวจจับความเสื่อมของฮาร์ดแวร์ก่อนที่จะเกิดความล้มเหลว

ทำไมจึงเรียกใช้ Beszel บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

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