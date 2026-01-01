ติดตั้ง Beszel ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์น้ำหนักเบาพร้อมสถิติคอนเทนเนอร์ Docker ข้อมูลย้อนหลัง และการแจ้งเตือนที่กำหนดค่าได้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Beszel
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Beszel
Beszel เป็นแพลตฟอร์มตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์น้ำหนักเบาที่ให้การมองเห็นระบบที่ครอบคลุม — ทั้ง CPU, หน่วยความจำ, ดิสก์, เครือข่าย, อุณหภูมิ, GPU, สุขภาพดิสก์ S.M.A.R.T. และสถิติ Docker และ Podman ต่อคอนเทนเนอร์ — โดยไม่มีภาระทรัพยากรเพิ่มเติมจาก observability stacks เต็มรูปแบบ เช่น Prometheus และ Grafana สร้างขึ้นบน PocketBase โดยมี Go เป็นแบ็กเอนด์ โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบฮับและเอเจนต์: ฮับทำหน้าที่เป็นเว็บอินเทอร์เฟซและจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง ในขณะที่เอเจนต์น้ำหนักเบาจะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกตรวจสอบแต่ละเครื่องเพื่อรวบรวมเมตริก
การโฮสต์ Beszel ด้วยตนเองจะทำให้คุณมีฮับตรวจสอบที่เป็นอิสระจากเซิร์ฟเวอร์ที่ตรวจสอบ ดังนั้นปัญหาโครงสร้างพื้นฐานจึงสามารถมองเห็นได้แม้ในขณะที่ระบบแต่ละเครื่องอยู่ภายใต้ความเครียด การแจ้งเตือนที่กำหนดค่าได้จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อ CPU, หน่วยความจำ, ดิสก์, แบนด์วิดท์ หรืออุณหภูมิเกินขีดจำกัด และการสำรองข้อมูลอัตโนมัติไปยังดิสก์ภายในเครื่องหรือที่เก็บข้อมูลที่เข้ากันได้กับ S3 จะช่วยปกป้องข้อมูลประสิทธิภาพย้อนหลังของคุณ
ฟีเจอร์หลักของ Beszel
เมตริกของ Docker คอนเทนเนอร์
ติดตามการใช้งาน CPU หน่วยความจำ และเครือข่ายต่อคอนเทนเนอร์ ควบคู่ไปกับเมตริกของระบบโฮสต์ ทำให้คุณเห็นภาพรวมที่เป็นหนึ่งเดียวของทั้งโฮสต์และเวิร์กโหลดที่อยู่ในคอนเทนเนอร์
สถาปัตยกรรมแบบฮับและเอเจนต์
ฮับเดียวรวบรวมข้อมูลจากเอเจนต์จำนวนไม่จำกัดที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว
การแจ้งเตือนที่กำหนดค่าได้
กำหนดเกณฑ์สำหรับเมตริกที่ตรวจสอบ — โหลด CPU การใช้งานดิสก์ อุณหภูมิ แบนด์วิดท์ — และรับการแจ้งเตือนก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
การเก็บรักษาข้อมูลย้อนหลัง
ประวัติประสิทธิภาพจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของฮับ ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวและการวางแผนกำลังการผลิตได้เกินกว่าที่แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพียงอย่างเดียวจะแสดงได้
การตรวจสอบ GPU และ S.M.A.R.T.
ตรวจสอบการใช้งาน GPU ของ Nvidia, AMD และ Intel ควบคู่ไปกับข้อมูลสุขภาพดิสก์ S.M.A.R.T. เพื่อตรวจจับความเสื่อมของฮาร์ดแวร์ก่อนที่จะเกิดความล้มเหลว
ทำไมจึงเรียกใช้ Beszel บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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