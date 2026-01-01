ติดตั้ง autobrr ใน 1 คลิก
เครื่องมือดาวน์โหลดอัตโนมัติที่ทันสมัยที่ตรวจสอบช่อง IRC ของ Indexer แบบเรียลไทม์เพื่อดึงทอร์เรนต์ทันทีที่ประกาศ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ autobrr
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย autobrr
autobrr เป็นแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติสำหรับการดาวน์โหลดยุคใหม่สำหรับทอร์เรนต์และยูสเน็ต ที่รวบรวมฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือต่างๆ เช่น autodl-irssi, trackarr และ flexget ไว้ในโซลูชั่นที่ทันสมัยเพียงหนึ่งเดียว โดยจะเชื่อมต่อกับช่อง IRC ของ Indexer ซึ่งมีการประกาศการเผยแพร่ใหม่ทันทีที่อัปโหลด ใช้กฎตัวกรองของคุณ และส่งต่อไฟล์ทอร์เรนต์ที่ตรงกันไปยังไคลเอนต์ดาวน์โหลดที่คุณเลือก — ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์ โดยไม่มีความล่าช้าในการตรวจสอบ
การโฮสต์ autobrr ด้วยตนเองบน VPS ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการตรวจสอบช่อง IRC ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยการเชื่อมต่อที่เสถียร ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านที่มี IP แบบไดนามิก หรือมีการหยุดทำงานตามกำหนดเวลา ไม่สามารถรักษาไว้ได้อย่างน่าเชื่อถือ การทำงานอย่างต่อเนื่องบนโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ หมายความว่าระบบอัตโนมัติของคุณจะไม่พลาดช่วง freeleech การเผยแพร่แบบจำกัดจำนวนผู้ปล่อย หรือโอกาสด้านอัตราส่วนที่ต้องใช้ความรวดเร็วบน Private Tracker
ฟีเจอร์หลักของ autobrr
การตรวจสอบ IRC แบบเรียลไทม์
การเชื่อมต่อที่ต่อเนื่องไปยังช่องประกาศ IRC ของ Indexer จะตรวจจับการเผยแพร่ใหม่ทันทีที่อัปโหลด ก่อนที่ฟีด RSS หรือการสำรวจ API จะตรวจพบ
กฎตัวกรองขั้นสูง
สร้างตัวกรองที่ซับซ้อนตามขนาด หมวดหมู่ ผู้อัปโหลด กลุ่มเผยแพร่ ความละเอียด และรูปแบบ Regex ที่กำหนดเอง เพื่อดึงสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำและไม่มีสิ่งอื่นใด
การรองรับลูกค้าหลายราย
ส่งไฟล์ torrent ที่ดาวน์โหลดมาโดยตรงไปยัง qBittorrent Deluge Transmission Radarr Sonarr Lidarr หรือ watch folders โดยกำหนดเส้นทางตัวกรองที่แตกต่างกันไปยังไคลเอนต์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ
การผสานรวม ARR
การผสานรวมแบบเนทีฟกับ Radarr Sonarr Lidarr และ Whisparr ช่วยให้ autobrr ตรวจสอบได้ว่ารายการที่เผยแพร่เป็นที่ต้องการจริงหรือไม่ก่อนที่จะดาวน์โหลด ซึ่งช่วยลดการใช้แบนด์วิดท์ที่สิ้นเปลือง
สถิติและประวัติ
ติดตามจำนวนการดาวน์โหลด กรองอัตราการเข้าชม และดึงประวัติผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งกฎของคุณและทำความเข้าใจประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติของคุณเมื่อเวลาผ่านไป
ทำไมจึงเรียกใช้ autobrr บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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