ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ autobrr

ติดตั้ง autobrr ใน 1 คลิก

เครื่องมือดาวน์โหลดอัตโนมัติที่ทันสมัยที่ตรวจสอบช่อง IRC ของ Indexer แบบเรียลไทม์เพื่อดึงทอร์เรนต์ทันทีที่ประกาศ

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง autobrr ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ autobrr

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย autobrr

autobrr เป็นแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติสำหรับการดาวน์โหลดยุคใหม่สำหรับทอร์เรนต์และยูสเน็ต ที่รวบรวมฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือต่างๆ เช่น autodl-irssi, trackarr และ flexget ไว้ในโซลูชั่นที่ทันสมัยเพียงหนึ่งเดียว โดยจะเชื่อมต่อกับช่อง IRC ของ Indexer ซึ่งมีการประกาศการเผยแพร่ใหม่ทันทีที่อัปโหลด ใช้กฎตัวกรองของคุณ และส่งต่อไฟล์ทอร์เรนต์ที่ตรงกันไปยังไคลเอนต์ดาวน์โหลดที่คุณเลือก — ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์ โดยไม่มีความล่าช้าในการตรวจสอบ

การโฮสต์ autobrr ด้วยตนเองบน VPS ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการตรวจสอบช่อง IRC ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยการเชื่อมต่อที่เสถียร ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านที่มี IP แบบไดนามิก หรือมีการหยุดทำงานตามกำหนดเวลา ไม่สามารถรักษาไว้ได้อย่างน่าเชื่อถือ การทำงานอย่างต่อเนื่องบนโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ หมายความว่าระบบอัตโนมัติของคุณจะไม่พลาดช่วง freeleech การเผยแพร่แบบจำกัดจำนวนผู้ปล่อย หรือโอกาสด้านอัตราส่วนที่ต้องใช้ความรวดเร็วบน Private Tracker

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ autobrr

การตรวจสอบ IRC แบบเรียลไทม์

การเชื่อมต่อที่ต่อเนื่องไปยังช่องประกาศ IRC ของ Indexer จะตรวจจับการเผยแพร่ใหม่ทันทีที่อัปโหลด ก่อนที่ฟีด RSS หรือการสำรวจ API จะตรวจพบ

กฎตัวกรองขั้นสูง

สร้างตัวกรองที่ซับซ้อนตามขนาด หมวดหมู่ ผู้อัปโหลด กลุ่มเผยแพร่ ความละเอียด และรูปแบบ Regex ที่กำหนดเอง เพื่อดึงสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำและไม่มีสิ่งอื่นใด

การรองรับลูกค้าหลายราย

ส่งไฟล์ torrent ที่ดาวน์โหลดมาโดยตรงไปยัง qBittorrent Deluge Transmission Radarr Sonarr Lidarr หรือ watch folders โดยกำหนดเส้นทางตัวกรองที่แตกต่างกันไปยังไคลเอนต์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ

การผสานรวม ARR

การผสานรวมแบบเนทีฟกับ Radarr Sonarr Lidarr และ Whisparr ช่วยให้ autobrr ตรวจสอบได้ว่ารายการที่เผยแพร่เป็นที่ต้องการจริงหรือไม่ก่อนที่จะดาวน์โหลด ซึ่งช่วยลดการใช้แบนด์วิดท์ที่สิ้นเปลือง

สถิติและประวัติ

ติดตามจำนวนการดาวน์โหลด กรองอัตราการเข้าชม และดึงประวัติผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งกฎของคุณและทำความเข้าใจประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติของคุณเมื่อเวลาผ่านไป

ทำไมจึงเรียกใช้ autobrr บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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