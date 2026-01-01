ติดตั้ง Chevereto ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์มแชร์รูปภาพและวิดีโอที่โฮสต์เอง สำหรับสร้างชุมชนสื่อในสไตล์ Imgur หรือ Flickr ของคุณ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Chevereto
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Chevereto
Chevereto เป็นแพลตฟอร์มโฮสติ้งรูปภาพและวิดีโอที่พัฒนาเต็มที่และโฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากชุมชนต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2007 มีทุกสิ่งที่จำเป็นในการสร้างเว็บไซต์แชร์สื่อที่มีฟีเจอร์ครบครัน เช่น การลงทะเบียนผู้ใช้ โปรไฟล์ การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน การจัดระเบียบสื่อขั้นสูงผ่านหมวดหมู่ แท็ก และอัลบั้ม รวมถึงการควบคุมความเป็นส่วนตัวแบบละเอียดสำหรับการอัปโหลดแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาธารณะ ส่วนตัว หรือเนื้อหาที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน
การรัน Chevereto บน VPS ของคุณเอง ทำให้การอัปโหลด บัญชีผู้ใช้ และแหล่งรายได้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อรูปภาพหรือข้อจำกัดด้านเนื้อหา เทมเพลตนี้รวม Chevereto เข้ากับ MariaDB สำหรับข้อมูลเมตาของเนื้อหา และ Redis สำหรับการจัดเก็บเซสชันและแคชที่รวดเร็ว ในขณะที่ Traefik จัดการการกำหนดเส้นทาง HTTPS โดยอัตโนมัติ ทำให้แพลตฟอร์มพร้อมรับการอัปโหลดครั้งแรกได้ภายในไม่กี่นาที
ฟีเจอร์หลักของ Chevereto
การแชร์รูปภาพและวิดีโอ
โฮสต์รูปภาพและวิดีโอด้วยภาพขนาดย่อ เครื่องเล่นแบบฝัง และลิงก์โดยตรง พร้อมที่จะแชร์บนแพลตฟอร์มใดก็ได้
อัลบั้มและแท็ก
จัดระเบียบเนื้อหาเป็นอัลบั้มและจัดหมวดหมู่ไฟล์ที่อัปโหลดด้วยแท็ก เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียกดูและค้นหาคลังสื่อที่กำลังเติบโต
บัญชีและบทบาทของผู้ใช้
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนได้รับโปรไฟล์ การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย และสิทธิ์ตามบทบาทที่จัดการผ่านแผงผู้ดูแลระบบ
การควบคุมความเป็นส่วนตัว
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่อการอัปโหลดช่วยให้เจ้าของสามารถกำหนดเนื้อหาเป็นสาธารณะ ส่วนตัว หรือป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์การแชร์ทุกรูปแบบ
อินเทอร์เฟซหลายภาษา
สร้างชุมชนในภาษาที่รองรับกว่า 30 ภาษา โดยไม่ต้องติดตั้งแพ็กเสริมหรือธีมเพิ่มเติม
ทำไมจึงเรียกใช้ Chevereto บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม