ติดตั้ง Databasus ใน 1 คลิก
เครื่องมือจัดการการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลที่โฮสต์ตัวเองสำหรับการสำรองข้อมูลอัตโนมัติและการตรวจสอบ สำหรับ PostgreSQL MySQL และ MongoDB
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Databasus
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Databasus
Databasus เป็นเครื่องมือจัดการการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลที่โฮสต์ตัวเอง ซึ่งรวมศูนย์การสำรองข้อมูลอัตโนมัติสำหรับ PostgreSQL MySQL และ MongoDB ภายใต้เว็บอินเทอร์เฟซเดียว จัดการวงจรการสำรองข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่การจัดกำหนดการ การดำเนินการ การบีบอัด การหมุนเวียนการเก็บรักษา และการตรวจสอบสถานะ โดยไม่ต้องใช้สคริปต์แยกต่างหากสำหรับฐานข้อมูลแต่ละประเภท
การโฮสต์ Databasus บน VPS ของคุณเอง จะจัดเก็บข้อมูลสำรองโดยตรงบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ช่วยลดค่าธรรมเนียมพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบคิดตามกิกะไบต์ และรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ เว็บแดชบอร์ดช่วยให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนถึงอัตราความสำเร็จของการสำรองข้อมูล การใช้พื้นที่เก็บข้อมูล และประวัติงาน ในขณะที่ทรัพยากร VPS เฉพาะช่วยให้มั่นใจว่างานสำรองข้อมูลทำงานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพฐานข้อมูลที่ใช้งานจริง
ฟีเจอร์หลักของ Databasus
การสนับสนุนหลายฐานข้อมูล
สำรองข้อมูล PostgreSQL, MySQL และ MongoDB จากอินเทอร์เฟซแบบรวม แทนที่ความจำเป็นในการจัดการสคริปต์สำรองข้อมูลแยกกันสำหรับแต่ละเอนจินฐานข้อมูล
การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ
กำหนดค่าช่วงเวลาสำรองข้อมูลและนโยบายการเก็บรักษา เพื่อให้การสำรองข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนหมุนเวียนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
แผงควบคุมบนเว็บ
ตรวจสอบสถานะการสำรองข้อมูล การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และประวัติงานจากอินเทอร์เฟซส่วนกลาง พร้อมการแจ้งเตือนสำหรับความล้มเหลวที่ต้องให้ความสนใจ
การตรวจสอบสำรองข้อมูล
ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์หลังจากการสำรองข้อมูลแต่ละครั้ง เพื่อยืนยันว่าข้อมูลสำรองนั้นถูกต้องและใช้งานได้ ก่อนที่จะนับรวมอยู่ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ
กู้คืนตามจุดเวลา
กู้คืนฐานข้อมูลไปยังสแนปช็อตสำรองข้อมูลที่ระบุ ช่วยให้สามารถกู้คืนจากภัยพิบัติ และทดสอบข้อมูลการผลิตได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการจัดเตรียม
ทำไมจึงเรียกใช้ Databasus บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม