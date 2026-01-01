ติดตั้ง bolt.diy ในคลิกเดียว
ผู้ช่วยเขียนโค้ด AI แบบโอเพนซอร์สที่ให้คุณพรอมต์ รัน และปรับใช้แอปพลิเคชันแบบ Full-stack ได้จากเบราว์เซอร์ของคุณ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ bolt.diy
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย bolt.diy
bolt.diy เป็นโอเพนซอร์สที่แยกมาจาก bolt.new ที่นำการพัฒนาแบบ full-stack ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่โครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง โดยรวมเอาตัวแก้ไขบนเบราว์เซอร์เข้ากับรันไทม์แบบรวม ช่วยให้คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการสร้างด้วยภาษาธรรมดา และให้ LLM สร้าง ดำเนินการ และปรับปรุงแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์ — รวมถึง frontend, backend และการกำหนดค่า
แตกต่างจากเครื่องมือเขียนโค้ด AI บนคลาวด์ การโฮสต์ bolt.diy ด้วยตนเองหมายความว่าโค้ด พรอมต์ และคีย์ API ของคุณจะยังคงอยู่ใน VPS ของคุณ คุณเชื่อมต่อผู้ให้บริการ LLM ที่คุณใช้อยู่แล้ว — OpenAI Anthropic Groq Google Gemini โมเดล Ollama ในเครื่อง และอื่นๆ — คุณจึงไม่ถูกผูกมัดกับผู้จำหน่ายรายเดียวหรือระดับการสมัครสมาชิก
ฟีเจอร์หลักของ bolt.diy
รองรับ LLM หลายผู้ให้บริการ
เชื่อมต่อ OpenAI Anthropic Groq Google Gemini Ollama OpenRouter xAI และผู้ให้บริการอื่นๆ อีกกว่า 15 รายจากอินเทอร์เฟซเดียว
การสร้างโค้ดฟูลสแตก
สร้างแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์พร้อมส่วนหน้า ส่วนหลัง และไฟล์การกำหนดค่าที่ใช้งานได้ — ไม่ใช่แค่ส่วนย่อยของโค้ด
การดำเนินการในเบราว์เซอร์
รันและดูตัวอย่างโค้ดที่สร้างขึ้นได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ โดยไม่ต้องออกจากอินเทอร์เฟซ หรือตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาในเครื่อง
นำ API keys ของคุณมาใช้
ใช้ข้อมูลรับรองผู้ให้บริการปัจจุบันของคุณ เพื่อให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เท่านั้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มจากแพลตฟอร์ม หรือระดับการสมัครสมาชิก
โอเพนซอร์สและโฮสต์ด้วยตัวเอง
พรอมต์ โค้ดที่สร้างขึ้น และข้อมูลรับรองทั้งหมดจะยังคงอยู่ใน VPS ของคุณ — ไม่มีการแชร์ข้อมูลกับแพลตฟอร์ม SaaS ของบุคคลที่สาม
ทำไมจึงเรียกใช้ bolt.diy บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม