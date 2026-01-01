ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ bolt.diy

ติดตั้ง bolt.diy ในคลิกเดียว

ผู้ช่วยเขียนโค้ด AI แบบโอเพนซอร์สที่ให้คุณพรอมต์ รัน และปรับใช้แอปพลิเคชันแบบ Full-stack ได้จากเบราว์เซอร์ของคุณ

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง bolt.diy ในคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ bolt.diy

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย bolt.diy

bolt.diy เป็นโอเพนซอร์สที่แยกมาจาก bolt.new ที่นำการพัฒนาแบบ full-stack ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่โครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง โดยรวมเอาตัวแก้ไขบนเบราว์เซอร์เข้ากับรันไทม์แบบรวม ช่วยให้คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการสร้างด้วยภาษาธรรมดา และให้ LLM สร้าง ดำเนินการ และปรับปรุงแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์ — รวมถึง frontend, backend และการกำหนดค่า

แตกต่างจากเครื่องมือเขียนโค้ด AI บนคลาวด์ การโฮสต์ bolt.diy ด้วยตนเองหมายความว่าโค้ด พรอมต์ และคีย์ API ของคุณจะยังคงอยู่ใน VPS ของคุณ คุณเชื่อมต่อผู้ให้บริการ LLM ที่คุณใช้อยู่แล้ว — OpenAI Anthropic Groq Google Gemini โมเดล Ollama ในเครื่อง และอื่นๆ — คุณจึงไม่ถูกผูกมัดกับผู้จำหน่ายรายเดียวหรือระดับการสมัครสมาชิก

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ bolt.diy

รองรับ LLM หลายผู้ให้บริการ

เชื่อมต่อ OpenAI Anthropic Groq Google Gemini Ollama OpenRouter xAI และผู้ให้บริการอื่นๆ อีกกว่า 15 รายจากอินเทอร์เฟซเดียว

การสร้างโค้ดฟูลสแตก

สร้างแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์พร้อมส่วนหน้า ส่วนหลัง และไฟล์การกำหนดค่าที่ใช้งานได้ — ไม่ใช่แค่ส่วนย่อยของโค้ด

การดำเนินการในเบราว์เซอร์

รันและดูตัวอย่างโค้ดที่สร้างขึ้นได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ โดยไม่ต้องออกจากอินเทอร์เฟซ หรือตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาในเครื่อง

นำ API keys ของคุณมาใช้

ใช้ข้อมูลรับรองผู้ให้บริการปัจจุบันของคุณ เพื่อให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เท่านั้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มจากแพลตฟอร์ม หรือระดับการสมัครสมาชิก

โอเพนซอร์สและโฮสต์ด้วยตัวเอง

พรอมต์ โค้ดที่สร้างขึ้น และข้อมูลรับรองทั้งหมดจะยังคงอยู่ใน VPS ของคุณ — ไม่มีการแชร์ข้อมูลกับแพลตฟอร์ม SaaS ของบุคคลที่สาม

ทำไมจึงเรียกใช้ bolt.diy บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
Omkar

ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sylvain
Sylvain

ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

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