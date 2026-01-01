ติดตั้ง Centrifugo ใน 1 คลิก
เซิร์ฟเวอร์รับส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่ปรับขนาดได้ สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานแบบเรียลไทม์ด้วย WebSocket และการรับส่งข้อความแบบ pub/sub
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Centrifugo
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Centrifugo
Centrifugo เป็นเซิร์ฟเวอร์รับส่งข้อความแบบเรียลไทม์โอเพนซอร์สที่ไม่ขึ้นกับภาษาใดๆ ที่ส่งข้อความได้ทันทีไปยังผู้ใช้ที่เชื่อมต่อผ่าน WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport และ gRPC แบ็กเอนด์ใดๆ ไม่ว่าจะใช้ภาษาหรือเฟรมเวิร์กใดก็ตาม สามารถเผยแพร่ข้อความผ่าน HTTP หรือ gRPC API ที่เรียบง่าย ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มคุณสมบัติแบบเรียลไทม์ให้กับแอปพลิเคชันที่มีอยู่โดยไม่ต้องเขียนใหม่
การโฮสต์ Centrifugo ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยขจัดค่าธรรมเนียมต่อข้อความและต่อการเชื่อมต่อที่เรียกเก็บโดยบริการเรียลไทม์เชิงพาณิชย์ เช่น Pusher หรือ Ably พร้อมทั้งให้คุณควบคุมการปรับขนาด การกำหนดเส้นทางข้อมูล และการกำหนดค่าความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่
ฟีเจอร์หลักของ Centrifugo
การผสานรวมที่ไม่ขึ้นกับภาษา
แบ็กเอนด์ใดก็ได้สามารถเผยแพร่ข้อความผ่าน HTTP หรือ gRPC API แบบง่ายๆ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเปลี่ยนสแต็กเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมของคุณ
ประวัติข้อความและการกู้คืน
จัดเก็บข้อความล่าสุดต่อช่องสัญญาณและเล่นซ้ำเหตุการณ์ที่พลาดไปโดยอัตโนมัติไปยังไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อใหม่ ป้องกันการสูญหายของข้อมูลในระหว่างการตัดการเชื่อมต่อชั่วคราว
การปรับขนาดในแนวนอน
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย Redis ช่วยให้คุณสามารถรัน Centrifugo โหนดหลายตัว และจัดการการเชื่อมต่อพร้อมกันหลายล้านรายการ เมื่อฐานผู้ใช้ของคุณเติบโตขึ้น
การติดตามสถานะ
ติดตามว่าผู้ใช้รายใดออนไลน์อยู่ในแต่ละช่อง และออกอากาศกิจกรรมการเข้าร่วม/ออกจากระบบ ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวบ่งชี้การพิมพ์ และรายการผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
แผงธุรการในตัว
ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ช่องทาง และการไหลของข้อความแบบเรียลไทม์ผ่าน UI ผู้ดูแลระบบบนเว็บ โดยไม่ต้องตั้งค่าเครื่องมือสังเกตการณ์แยกต่างหาก
ทำไมจึงเรียกใช้ Centrifugo บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
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