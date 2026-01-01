ติดตั้ง Artalk ใน 1 คลิก
ระบบแสดงความคิดเห็นแบบโฮสต์เองที่มีขนาดเล็ก พร้อมแบ็กเอนด์ Go และวิดเจ็ต JavaScript ขนาด 40 KB ที่สามารถฝังบนเว็บไซต์ใดก็ได้
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Artalk
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Artalk
Artalk เป็นระบบแสดงความคิดเห็นที่โฮสต์ด้วยตนเอง ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ Go ที่มีประสิทธิภาพสูง และวิดเจ็ต JavaScript แบบ Vanilla ที่เรียบง่ายที่สามารถฝังบนเว็บไซต์หรือบล็อกใดก็ได้ด้วยแท็กสคริปต์เดียว แตกต่างจากแพลตฟอร์มแสดงความคิดเห็นบนคลาวด์ Artalk เก็บความคิดเห็น ข้อมูลผู้ใช้ และประวัติการดูแลทั้งหมดไว้บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม — ไม่มีการเข้าถึงจากบุคคลที่สาม ไม่มีการเก็บเกี่ยวข้อมูล และไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
แบ็กเอนด์รองรับ SQLite ได้ทันที พร้อมตัวเลือกในการย้ายข้อมูลไปยัง MySQL หรือ PostgreSQL เมื่อปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้น เครื่องมือดูแล, การแจ้งเตือนทางอีเมล, การเข้าสู่ระบบด้วยโซเชียล, การกรองสแปม, CAPTCHA และแถบด้านข้างผู้ดูแลระบบแบบเต็มรูปแบบ ล้วนรวมอยู่ด้วย การโฮสต์ด้วยตนเองบน VPS หมายความว่าข้อมูลความคิดเห็นของคุณเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาและความเป็นส่วนตัวของคุณ ไม่ใช่ข้อกำหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์ม
ฟีเจอร์หลักของ Artalk
ฝังบนเว็บไซต์ใดก็ได้
สคริปต์ JavaScript ขนาด 40 KB เพียงชุดเดียวสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบล็อกแบบคงที่ใดๆ เข้ากับอินสแตนซ์ Artalk ของคุณได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเฟรมเวิร์กหรือขั้นตอนการบิลด์ใดๆ
การจัดการหลายไซต์
อินสแตนซ์ Artalk หนึ่งรายการจัดการความคิดเห็นในหลายเว็บไซต์ พร้อมบัญชีผู้ดูแลระบบแยกต่างหาก คิวการกลั่นกรอง และการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละเว็บไซต์
สแปม และ CAPTCHA
การผสานรวมการกรองสแปม Akismet Tencent และ Aliyun ในตัว รวมถึงตัวเลือก CAPTCHA รูปภาพ สไลด์ reCAPTCHA hCaptcha และ Turnstile ปกป้องส่วนความคิดเห็นจากบอท
เข้าสู่ระบบโซเชียล
ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถยืนยันตัวตนผ่าน GitHub Google Discord และผู้ให้บริการ OAuth อื่นๆ อีก 20 ราย ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากพร้อมทั้งเชื่อมโยงความคิดเห็นเข้ากับตัวตนที่แท้จริง
แถบด้านข้างผู้ดูแลระบบ
แถบด้านข้างในตัวช่วยให้ผู้ดูแลไซต์สามารถตรวจสอบ อนุมัติ ปักหมุด และลบความคิดเห็น จัดการผู้ใช้ และดูสถิติหน้าได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าจอแสดงความคิดเห็น
ทำไมจึงเรียกใช้ Artalk บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม