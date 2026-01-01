ติดตั้ง Bichon ในคลิกเดียว
โปรแกรมเก็บถาวรอีเมล Rust ที่โฮสต์เอง พร้อม IMAP, OAuth2 และการค้นหาข้อความแบบเต็ม สำหรับการเก็บรักษาเมลบ็อกซ์ระยะยาว
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ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bichon
Bichon เป็นเซิร์ฟเวอร์เก็บถาวรอีเมลแบบโอเพนซอร์สที่เขียนด้วย Rust โดยจะเชื่อมต่อกับบัญชี IMAP ดาวน์โหลดข้อความทีละน้อยโดยใช้การซิงค์แบบ UID สร้างดัชนีการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบของ Tantivy และให้บริการ REST API ที่สะอาดตาพร้อม WebUI ในตัวสำหรับการค้นหา การเรียกดู และการส่งออกอีเมลที่เก็บถาวร
การโฮสต์ Bichon ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้ข้อความที่เก็บถาวร ไฟล์แนบ และข้อมูลรับรองทั้งหมดอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม ข้อมูลรับรองบัญชีจะถูกเข้ารหัสเมื่อไม่ได้ใช้งานด้วย AES-256-GCM โทเค็น OAuth 2.0 จะถูกรีเฟรชโดยอัตโนมัติ และกล่องจดหมายหลายกล่องจะถูกดาวน์โหลดพร้อมกัน — ทำให้ Bichon เป็นทางเลือกที่รวดเร็วและเป็นส่วนตัวสำหรับบริการเก็บถาวรอีเมลเชิงพาณิชย์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อกล่องจดหมาย
ฟีเจอร์หลักของ Bichon
การค้นหาแบบเต็มข้อความ
การจัดทำดัชนีที่ขับเคลื่อนโดย Tantivy ทั่วทั้งเนื้อหาข้อความ ส่วนหัว และไฟล์แนบ จะคืนผลลัพธ์ในหน่วยมิลลิวินาที พร้อมตัวกรองแบบแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มเธรด
IMAP และ OAuth2 sync
เชื่อมต่อกับ IMAP server ใดก็ได้โดยใช้รหัสผ่าน (PLAIN/LOGIN) หรือการยืนยันตัวตน OAuth 2.0 (XOAUTH2) พร้อมด้วยการรีเฟรชโทเค็นอัตโนมัติสำหรับบัญชี Gmail และ Microsoft
การเก็บถาวรแบบเพิ่มหน่วย
การซิงค์แบบเพิ่มหน่วยตาม UID จะดาวน์โหลดเฉพาะข้อความใหม่ในการดำเนินการแต่ละครั้ง ซึ่งช่วยให้การใช้แบนด์วิดท์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่ำในกล่องจดหมายหลายกล่องที่ทำงานพร้อมกัน
ข้อมูลรับรองที่เข้ารหัส
ข้อมูลรับรอง IMAP และ OAuth ทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสขณะจัดเก็บด้วย AES-256-GCM โดยใช้คีย์ที่ได้มาจากรหัสผ่านการเข้ารหัสที่ตั้งค่าไว้ตอนติดตั้งใช้งาน
RBAC สำหรับผู้ใช้หลายคน
การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทช่วยให้คุณสามารถให้สิทธิ์ต่อบัญชีแก่ผู้ใช้เพิ่มเติมสำหรับที่เก็บถาวรที่ใช้ร่วมกัน พร้อมบันทึกการตรวจสอบเหตุการณ์การเข้าถึงที่สมบูรณ์
ทำไมจึงเรียกใช้ Bichon บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
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