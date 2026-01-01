ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Bichon

ติดตั้ง Bichon ในคลิกเดียว

โปรแกรมเก็บถาวรอีเมล Rust ที่โฮสต์เอง พร้อม IMAP, OAuth2 และการค้นหาข้อความแบบเต็ม สำหรับการเก็บรักษาเมลบ็อกซ์ระยะยาว

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Bichon ในคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Bichon

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bichon

Bichon เป็นเซิร์ฟเวอร์เก็บถาวรอีเมลแบบโอเพนซอร์สที่เขียนด้วย Rust โดยจะเชื่อมต่อกับบัญชี IMAP ดาวน์โหลดข้อความทีละน้อยโดยใช้การซิงค์แบบ UID สร้างดัชนีการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบของ Tantivy และให้บริการ REST API ที่สะอาดตาพร้อม WebUI ในตัวสำหรับการค้นหา การเรียกดู และการส่งออกอีเมลที่เก็บถาวร

การโฮสต์ Bichon ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้ข้อความที่เก็บถาวร ไฟล์แนบ และข้อมูลรับรองทั้งหมดอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม ข้อมูลรับรองบัญชีจะถูกเข้ารหัสเมื่อไม่ได้ใช้งานด้วย AES-256-GCM โทเค็น OAuth 2.0 จะถูกรีเฟรชโดยอัตโนมัติ และกล่องจดหมายหลายกล่องจะถูกดาวน์โหลดพร้อมกัน — ทำให้ Bichon เป็นทางเลือกที่รวดเร็วและเป็นส่วนตัวสำหรับบริการเก็บถาวรอีเมลเชิงพาณิชย์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อกล่องจดหมาย

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Bichon

การค้นหาแบบเต็มข้อความ

การจัดทำดัชนีที่ขับเคลื่อนโดย Tantivy ทั่วทั้งเนื้อหาข้อความ ส่วนหัว และไฟล์แนบ จะคืนผลลัพธ์ในหน่วยมิลลิวินาที พร้อมตัวกรองแบบแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มเธรด

IMAP และ OAuth2 sync

เชื่อมต่อกับ IMAP server ใดก็ได้โดยใช้รหัสผ่าน (PLAIN/LOGIN) หรือการยืนยันตัวตน OAuth 2.0 (XOAUTH2) พร้อมด้วยการรีเฟรชโทเค็นอัตโนมัติสำหรับบัญชี Gmail และ Microsoft

การเก็บถาวรแบบเพิ่มหน่วย

การซิงค์แบบเพิ่มหน่วยตาม UID จะดาวน์โหลดเฉพาะข้อความใหม่ในการดำเนินการแต่ละครั้ง ซึ่งช่วยให้การใช้แบนด์วิดท์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่ำในกล่องจดหมายหลายกล่องที่ทำงานพร้อมกัน

ข้อมูลรับรองที่เข้ารหัส

ข้อมูลรับรอง IMAP และ OAuth ทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสขณะจัดเก็บด้วย AES-256-GCM โดยใช้คีย์ที่ได้มาจากรหัสผ่านการเข้ารหัสที่ตั้งค่าไว้ตอนติดตั้งใช้งาน

RBAC สำหรับผู้ใช้หลายคน

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทช่วยให้คุณสามารถให้สิทธิ์ต่อบัญชีแก่ผู้ใช้เพิ่มเติมสำหรับที่เก็บถาวรที่ใช้ร่วมกัน พร้อมบันทึกการตรวจสอบเหตุการณ์การเข้าถึงที่สมบูรณ์

ทำไมจึงเรียกใช้ Bichon บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

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เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

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