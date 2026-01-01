ติดตั้ง Baikal ใน 1 คลิก
เซิร์ฟเวอร์ CalDAV และ CardDAV ที่โฮสต์ด้วยตนเองน้ำหนักเบา สำหรับการซิงค์ปฏิทิน งาน และรายชื่อติดต่อในทุกอุปกรณ์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Baikal
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Baikal
Baikal เป็นเซิร์ฟเวอร์ CalDAV และ CardDAV ที่มีน้ำหนักเบาและโฮสต์ด้วยตนเอง สร้างขึ้นบนไลบรารี PHP sabre/dav ที่เป็นที่รู้จักกันดี โดยมีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับปฏิทิน กิจกรรม งาน และรายชื่อติดต่อที่ซิงโครไนซ์กับ iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook และไคลเอนต์อื่น ๆ ที่รองรับโปรโตคอล CalDAV และ CardDAV มาตรฐาน
การโฮสต์ Baikal ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้ข้อมูลการจัดตารางเวลาส่วนบุคคลและทีมอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง แทนที่จะเป็นบริการปฏิทินของบุคคลที่สาม ขนาดการใช้งานมีขนาดเล็กโดยตั้งใจ — เป็นคอนเทนเนอร์ PHP เดี่ยวที่รองรับโดย SQLite หรือ MySQL — จึงสามารถติดตั้งบน VPS ขนาดเล็กได้อย่างสะดวกสบาย ในขณะที่ยังคงรองรับผู้ใช้หลายคน สมุดที่อยู่แบบแชร์ และการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบในตัว
ฟีเจอร์หลักของ Baikal
CalDAV และ CardDAV
การซิงค์ปฏิทินและรายชื่อติดต่อที่ได้มาตรฐานกับ iOS macOS Android Thunderbird Outlook DAVx5 และไคลเอนต์ CalDAV/CardDAV อื่นๆ
บัญชีผู้ใช้หลายคน
สร้างบัญชีผู้ใช้แยกกัน พร้อมปฏิทิน งาน และสมุดที่อยู่ของตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถจัดการได้จาก admin web UI เพียงแห่งเดียว
คอลเลกชันที่แบ่งปันแล้ว
แบ่งปันปฏิทินหรือสมุดที่อยู่เฉพาะกับผู้ใช้รายอื่นบนอินสแตนซ์เดียวกัน เพื่อการจัดตารางเวลาของทีมและการซิงค์รายชื่อติดต่อ
ใช้ทรัพยากรน้อย
คอนเทนเนอร์ PHP เดี่ยวที่รัน sabre/dav บน SQLite หรือ MySQL — มีขนาดเล็กพอที่จะรันควบคู่ไปกับบริการโฮสต์เองอื่นๆ บน VPS ขนาดเล็ก
ผู้ดูแลระบบ เว็บ UI
จัดการผู้ใช้ ปฏิทิน สมุดที่อยู่ และการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หลักจากแดชบอร์ดที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ในตัว แทนที่จะแก้ไขไฟล์การกำหนดค่า
ทำไมจึงเรียกใช้ Baikal บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม