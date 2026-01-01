ติดตั้ง ConvertX ในคลิกเดียว
บริการแปลงไฟล์ที่โฮสต์เอง รองรับรูปแบบไฟล์มากกว่า 1000 รูปแบบ สำหรับเอกสาร รูปภาพ เสียง และวิดีโอ พร้อมความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ConvertX
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ConvertX
ConvertX เป็นตัวแปลงไฟล์ออนไลน์แบบโฮสต์เอง ที่รองรับรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกันกว่าหนึ่งพันรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร รูปภาพ เสียง วิดีโอ และอื่นๆ ผ่านอินเทอร์เฟซบนเว็บที่ใช้งานง่าย เนื่องจากการแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ไฟล์สำคัญจึงไม่เคยหลุดออกจากโครงสร้างพื้นฐานของคุณ และไม่มีการจำกัดขนาดการอัปโหลด ไม่มีลายน้ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมต่อการแปลงที่เรียกเก็บโดยบริการจากบุคคลที่สาม
การโฮสต์ ConvertX ด้วยตนเองมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและองค์กร ที่มีข้อกำหนดในการจัดการข้อมูลซึ่งป้องกันการอัปโหลดเอกสารที่เป็นกรรมสิทธิ์ไปยังบริการคลาวด์ภายนอก การล้างไฟล์อัตโนมัติพร้อมระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดค่าได้ ช่วยให้การใช้พื้นที่จัดเก็บสามารถจัดการได้ ในขณะที่การยืนยันตัวตนผู้ใช้แบบเลือกได้ ช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถใช้บริการได้บ้าง การติดตั้งใช้งานนี้ให้บริการแปลงไฟล์ที่สมบูรณ์ พร้อมพื้นที่จัดเก็บถาวรที่พร้อมรองรับเวิร์กโฟลว์รูปแบบใดก็ได้
ฟีเจอร์หลักของ ConvertX
รองรับมากกว่า 1,000 รูปแบบ
แปลงไฟล์ได้เกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อป
ความเป็นส่วนตัวของไฟล์ที่สมบูรณ์
ไฟล์จะถูกประมวลผลทั้งหมดบน VPS ของคุณ — ไม่มีสิ่งใดถูกอัปโหลดไปยังบริการภายนอกหรือถูกบุคคลที่สามมองเห็น
การล้างข้อมูลอัตโนมัติ
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดค่าได้จะลบไฟล์ที่แปลงแล้วโดยอัตโนมัติหลังจากจำนวนชั่วโมงที่กำหนด เพื่อจัดการการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูล
การยืนยันตัวตนของผู้ใช้
จำกัดการเข้าถึงด้วยการยืนยันตัวตนแบบใช้บัญชี หรือเปิดการสนทนาให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนสำหรับการใช้งานภายในทีม
ไม่จำกัดขนาด
แปลงไฟล์มีเดียขนาดใหญ่และไฟล์จำนวนมาก โดยไม่มีข้อจำกัดในการอัปโหลดที่กำหนดโดยบริการแปลงไฟล์ออนไลน์
ทำไมจึงเรียกใช้ ConvertX บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม