ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ ConvertX

ติดตั้ง ConvertX ในคลิกเดียว

บริการแปลงไฟล์ที่โฮสต์เอง รองรับรูปแบบไฟล์มากกว่า 1000 รูปแบบ สำหรับเอกสาร รูปภาพ เสียง และวิดีโอ พร้อมความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง ConvertX ในคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ConvertX

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ConvertX

ConvertX เป็นตัวแปลงไฟล์ออนไลน์แบบโฮสต์เอง ที่รองรับรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกันกว่าหนึ่งพันรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร รูปภาพ เสียง วิดีโอ และอื่นๆ ผ่านอินเทอร์เฟซบนเว็บที่ใช้งานง่าย เนื่องจากการแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ไฟล์สำคัญจึงไม่เคยหลุดออกจากโครงสร้างพื้นฐานของคุณ และไม่มีการจำกัดขนาดการอัปโหลด ไม่มีลายน้ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมต่อการแปลงที่เรียกเก็บโดยบริการจากบุคคลที่สาม

การโฮสต์ ConvertX ด้วยตนเองมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและองค์กร ที่มีข้อกำหนดในการจัดการข้อมูลซึ่งป้องกันการอัปโหลดเอกสารที่เป็นกรรมสิทธิ์ไปยังบริการคลาวด์ภายนอก การล้างไฟล์อัตโนมัติพร้อมระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดค่าได้ ช่วยให้การใช้พื้นที่จัดเก็บสามารถจัดการได้ ในขณะที่การยืนยันตัวตนผู้ใช้แบบเลือกได้ ช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถใช้บริการได้บ้าง การติดตั้งใช้งานนี้ให้บริการแปลงไฟล์ที่สมบูรณ์ พร้อมพื้นที่จัดเก็บถาวรที่พร้อมรองรับเวิร์กโฟลว์รูปแบบใดก็ได้

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ ConvertX

รองรับมากกว่า 1,000 รูปแบบ

แปลงไฟล์ได้เกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อป

ความเป็นส่วนตัวของไฟล์ที่สมบูรณ์

ไฟล์จะถูกประมวลผลทั้งหมดบน VPS ของคุณ — ไม่มีสิ่งใดถูกอัปโหลดไปยังบริการภายนอกหรือถูกบุคคลที่สามมองเห็น

การล้างข้อมูลอัตโนมัติ

ระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดค่าได้จะลบไฟล์ที่แปลงแล้วโดยอัตโนมัติหลังจากจำนวนชั่วโมงที่กำหนด เพื่อจัดการการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูล

การยืนยันตัวตนของผู้ใช้

จำกัดการเข้าถึงด้วยการยืนยันตัวตนแบบใช้บัญชี หรือเปิดการสนทนาให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนสำหรับการใช้งานภายในทีม

ไม่จำกัดขนาด

แปลงไฟล์มีเดียขนาดใหญ่และไฟล์จำนวนมาก โดยไม่มีข้อจำกัดในการอัปโหลดที่กำหนดโดยบริการแปลงไฟล์ออนไลน์

ทำไมจึงเรียกใช้ ConvertX บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

กำลังตรวจสอบ...

เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
Omkar

ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sylvain
Sylvain

ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

ลองใช้ได้โดยไม่มีความเสี่ยง ด้วยการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคืนเงิน ของเรา

เริ่มเลย

สำรวจแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้งานได้

WireGuard Easy

WireGuard Easy

WireGuard Easy คืออินเทอร์เฟซการจัดการ VPN บนเว็บสำหรับ WireGuard

ปรับใช้
2FAuth

2FAuth

ตัวจัดการรหัสการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยที่โฮสต์ตัวเองสำหรับเว็บและมือถือ

ปรับใช้
Actual Budget

Actual Budget

แอปการเงินส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัว พร้อมระบบงบประมาณแบบซองจดหมาย

ปรับใช้
ดูใบสมัครทั้งหมด

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับไซต์ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อยอมรับ คุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา การปรับแต่ง และการวิเคราะห์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ ของเรา