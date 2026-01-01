ติดตั้ง Calibre-Web ใน 1 คลิก
อินเทอร์เฟซเว็บที่ทันสมัยสำหรับคลังไลบารี่ Calibre eBook ของคุณ ที่เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Calibre-Web
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Calibre-Web
Calibre-Web มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและทำงานบนเบราว์เซอร์ สำหรับจัดการและอ่านอีบุ๊กที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Calibre รองรับรูปแบบ EPUB PDF MOBI AZW3 และรูปแบบการ์ตูน มีโปรแกรมอ่านอีบุ๊กในตัวพร้อมธีมที่ปรับแต่งได้ และช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถดูแลรายการอ่านและความคืบหน้าแยกกันได้ — ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้แอป Calibre บนเดสก์ท็อป
การโฮสต์ Calibre-Web ด้วยตัวเองบน VPS ของคุณ ทำให้คุณมีห้องสมุดดิจิทัลส่วนตัวที่เข้าถึงได้จากทุกที่ โดยไม่มีการติดตาม ไม่มีข้อจำกัด DRM และควบคุมข้อมูลการอ่านและคอลเลกชันของคุณได้อย่างสมบูรณ์
ฟีเจอร์หลักของ Calibre-Web
เครื่องอ่านอีบุ๊กในตัว
อ่าน EPUB และรูปแบบอื่นๆ ได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ พร้อมฟอนต์และธีมที่ปรับแต่งได้ และการติดตามความคืบหน้าในการอ่าน
การสนับสนุนหลายผู้ใช้
ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับรายการอ่าน ความคืบหน้า และการตั้งค่าส่วนตัว โดยไม่ต้องแชร์บัญชีเดียวหรือมุมมองคอลเลกชัน
รองรับหลายรูปแบบ
รองรับ EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR และ CBZ เพื่อให้คลังหนังสือทั้งหมดของคุณ ทั้งหนังสือ การ์ตูน และนิตยสาร อยู่ในที่เดียว
ส่งไปยังอุปกรณ์
ส่งหนังสือทางอีเมลไปยัง Kindle หรือเครื่องอ่านอีบุ๊กอื่นๆ ได้โดยตรง เพื่อให้อุปกรณ์ที่คุณต้องการมีเนื้อหาที่คุณต้องการอยู่เสมอ โดยไม่ต้องถ่ายโอนด้วยตนเอง
Metadata การจัดการ
แก้ไขรายละเอียดหนังสือ ปก แท็ก และข้อมูลซีรีส์ เพื่อให้คลังหนังสือเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่ายเมื่อมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ทำไมจึงเรียกใช้ Calibre-Web บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม