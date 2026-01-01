ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apache Kvrocks

ติดตั้ง Apache Kvrocks ใน 1 คลิก

ฐานข้อมูลคีย์-แวลูโปรโตคอล Redis แบบดิสก์ ที่จัดเก็บข้อมูลได้มากกว่ามากต่อกิกะไบต์ของ RAM เมื่อเทียบกับ Redis ที่ทำงานในหน่วยความจำ

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
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VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apache Kvrocks ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Kvrocks

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Kvrocks

Apache Kvrocks เป็นฐานข้อมูล NoSQL แบบ Key-Value แบบกระจาย ที่รองรับโปรโตคอล Redis RESP แต่เก็บข้อมูลลงดิสก์ผ่าน RocksDB แทนที่จะเก็บชุดข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำ ผลลัพธ์ที่ได้คือเป้าหมายที่สามารถใช้งานร่วมกับไคลเอนต์ Redis ใดๆ ได้ทันที ซึ่งสามารถเก็บชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมากบนฮาร์ดแวร์เดียวกัน เหมาะสำหรับเวิร์กโหลดที่ Redis แบบ In-memory มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

Kvrocks รองรับประเภทข้อมูล Redis หลักๆ ทั้งหมด เนมสเปซพร้อมโทเค็นต่อผู้เช่า การจำลอง Binlog แบบอะซิงโครนัส Redis Sentinel สำหรับการทำ Failover และโหมดคลัสเตอร์ที่จัดการจากส่วนกลาง การโฮสต์ Kvrocks ด้วยตนเองบน VPS ช่วยให้แอปพลิเคชันมีพื้นที่เก็บข้อมูลที่เข้ากันได้กับ Redis แบบถาวร พร้อมการควบคุมการปรับแต่ง RocksDB การบีบอัด และการจัดเรียงพื้นที่เก็บข้อมูลได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแบบบริการที่มีการจัดการ

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apache Kvrocks

เข้ากันได้กับ Redis โปรโตคอล

ทำงานร่วมกับไลบรารีไคลเอ็นต์ Redis ทุกตัว โดยใช้โปรโตคอล RESP มาตรฐานบนพอร์ต 6666 – สตริง แฮช ลิสต์ เซ็ต ซอร์ทเซ็ต สตรีม และบิตแมป ทั้งหมดทำงานเหมือน Redis

พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ดิสก์

RocksDB engine จัดเก็บชุดข้อมูลทั้งหมดลงในดิสก์ ดังนั้นความจุจึงปรับขนาดตามพื้นที่จัดเก็บแทนที่จะเป็น RAM ซึ่งมักจะเก็บข้อมูลต่อ VPS ได้มากกว่า Redis หลายสิบเท่า

เนมสเปซพร้อมโทเค็น

การรองรับเนมสเปซแบบ Multi-tenant จะกำหนดโทเค็นแยกต่างหากให้กับฐานข้อมูลเชิงตรรกะแต่ละรายการ เพื่อให้ Kvrocks อินสแตนซ์เดียวสามารถแชร์ได้อย่างปลอดภัยในหลายแอปพลิเคชัน

Async Replication

การจำลองแบบ binlog สไตล์ MySQL จะสตรีมการเขียนไปยังเรพลิกาเพื่อการปรับขนาดการอ่าน การสำรองข้อมูล และการกู้คืนจากภัยพิบัติ โดยไม่รบกวนเซิร์ฟเวอร์หลัก

Cluster และ Sentinel

โหมดคลัสเตอร์ Redis แบบเนทีฟและความเข้ากันได้กับ Redis Sentinel ช่วยให้สามารถแบ่งส่วนข้อมูลในแนวนอนและการสลับระบบอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือ Redis ที่มีอยู่

ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Kvrocks บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

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