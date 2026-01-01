ติดตั้ง Apache Kvrocks ใน 1 คลิก
ฐานข้อมูลคีย์-แวลูโปรโตคอล Redis แบบดิสก์ ที่จัดเก็บข้อมูลได้มากกว่ามากต่อกิกะไบต์ของ RAM เมื่อเทียบกับ Redis ที่ทำงานในหน่วยความจำ
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ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Kvrocks
Apache Kvrocks เป็นฐานข้อมูล NoSQL แบบ Key-Value แบบกระจาย ที่รองรับโปรโตคอล Redis RESP แต่เก็บข้อมูลลงดิสก์ผ่าน RocksDB แทนที่จะเก็บชุดข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำ ผลลัพธ์ที่ได้คือเป้าหมายที่สามารถใช้งานร่วมกับไคลเอนต์ Redis ใดๆ ได้ทันที ซึ่งสามารถเก็บชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมากบนฮาร์ดแวร์เดียวกัน เหมาะสำหรับเวิร์กโหลดที่ Redis แบบ In-memory มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป
Kvrocks รองรับประเภทข้อมูล Redis หลักๆ ทั้งหมด เนมสเปซพร้อมโทเค็นต่อผู้เช่า การจำลอง Binlog แบบอะซิงโครนัส Redis Sentinel สำหรับการทำ Failover และโหมดคลัสเตอร์ที่จัดการจากส่วนกลาง การโฮสต์ Kvrocks ด้วยตนเองบน VPS ช่วยให้แอปพลิเคชันมีพื้นที่เก็บข้อมูลที่เข้ากันได้กับ Redis แบบถาวร พร้อมการควบคุมการปรับแต่ง RocksDB การบีบอัด และการจัดเรียงพื้นที่เก็บข้อมูลได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแบบบริการที่มีการจัดการ
ฟีเจอร์หลักของ Apache Kvrocks
เข้ากันได้กับ Redis โปรโตคอล
ทำงานร่วมกับไลบรารีไคลเอ็นต์ Redis ทุกตัว โดยใช้โปรโตคอล RESP มาตรฐานบนพอร์ต 6666 – สตริง แฮช ลิสต์ เซ็ต ซอร์ทเซ็ต สตรีม และบิตแมป ทั้งหมดทำงานเหมือน Redis
พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ดิสก์
RocksDB engine จัดเก็บชุดข้อมูลทั้งหมดลงในดิสก์ ดังนั้นความจุจึงปรับขนาดตามพื้นที่จัดเก็บแทนที่จะเป็น RAM ซึ่งมักจะเก็บข้อมูลต่อ VPS ได้มากกว่า Redis หลายสิบเท่า
เนมสเปซพร้อมโทเค็น
การรองรับเนมสเปซแบบ Multi-tenant จะกำหนดโทเค็นแยกต่างหากให้กับฐานข้อมูลเชิงตรรกะแต่ละรายการ เพื่อให้ Kvrocks อินสแตนซ์เดียวสามารถแชร์ได้อย่างปลอดภัยในหลายแอปพลิเคชัน
Async Replication
การจำลองแบบ binlog สไตล์ MySQL จะสตรีมการเขียนไปยังเรพลิกาเพื่อการปรับขนาดการอ่าน การสำรองข้อมูล และการกู้คืนจากภัยพิบัติ โดยไม่รบกวนเซิร์ฟเวอร์หลัก
Cluster และ Sentinel
โหมดคลัสเตอร์ Redis แบบเนทีฟและความเข้ากันได้กับ Redis Sentinel ช่วยให้สามารถแบ่งส่วนข้อมูลในแนวนอนและการสลับระบบอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือ Redis ที่มีอยู่
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Kvrocks บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
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