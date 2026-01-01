ติดตั้ง Crawl4AI ใน 1 คลิก
โปรแกรมตรวจข้อมูลเว็บโอเพนซอร์สที่แปลงเว็บไซต์ให้เป็น Markdown ที่สะอาดและพร้อมสำหรับ LLM สำหรับไปป์ไลน์ข้อมูล AI
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ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Crawl4AI
Crawl4AI เป็นโปรแกรมรวบรวมและดึงข้อมูลจากเว็บขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชั่น AI โดยจะแปลงเนื้อหาเว็บให้เป็นรูปแบบ Markdown ที่มีโครงสร้างและพร้อมใช้งานสำหรับ LLM ทำให้เป็นรากฐานที่เหมาะสำหรับระบบ RAG (Retrieval-Augmented Generation) ชุดข้อมูลสำหรับฝึกฝน และไปป์ไลน์เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย GitHub stars กว่า 50,000 ดวง จึงกลายเป็นโซลูชันการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักพัฒนา AI
แพลตฟอร์มนี้รองรับการควบคุมเบราว์เซอร์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ JavaScript จำนวนมาก การรวบรวมข้อมูลแบบอะซิงโครนัสพร้อมการรวมกลุ่มเบราว์เซอร์ การกรองเนื้อหาอัจฉริยะ และการเข้าถึง RESTful API ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับแดชบอร์ดตรวจสอบแบบเรียลไทม์และพื้นที่ทดลองแบบโต้ตอบ การโฮสต์ Crawl4AI บน VPS ของคุณเองช่วยให้คุณมีทรัพยากรประมวลผลเฉพาะสำหรับการดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เข้มข้น และการควบคุมการจัดการข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องส่งเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนผ่านบริการของบุคคลที่สาม
ฟีเจอร์หลักของ Crawl4AI
ผลลัพธ์ที่พร้อมสำหรับ LLM
แปลงหน้าเว็บที่รวบรวมมาให้เป็น Markdown ที่สะอาด ซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับการป้อนข้อมูลโดยตรงเข้าสู่ไปป์ไลน์ของโมเดลภาษาและระบบ RAG
ควบคุมเบราว์เซอร์เต็มรูปแบบ
จัดการหน้าเว็บที่แสดงผลด้วย JavaScript และเนื้อหาแบบไดนามิก โดยใช้การรวมกลุ่มเบราว์เซอร์ เพื่อการดึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงและแม่นยำ
การเข้าถึง API แบบ RESTful
เปิดเผยปลายทาง HTTP สำหรับการรวมการรวบรวมข้อมูลเว็บเข้ากับแอปพลิเคชันที่มีอยู่และเวิร์กโฟลว์ข้อมูลอัตโนมัติ
การติดตามแบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดในตัวและพื้นที่ทดลองแบบอินเทอร์แอคทีฟช่วยให้คุณสามารถติดตามการดำเนินการครอว์ล ทดสอบกลยุทธ์การแยกข้อมูล และดีบักการกำหนดค่าได้แบบเรียลไทม์
การกรองอัจฉริยะ
กลยุทธ์การสกัดข้อมูลที่มีโครงสร้างจะช่วยกรองข้อมูลรบกวนและแยกเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยลดงานหลังการประมวลผลในไปป์ไลน์ AI ของคุณ
ทำไมจึงเรียกใช้ Crawl4AI บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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