ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ CodiMD

ติดตั้ง CodiMD ในคลิกเดียว

โปรแกรมแก้ไข Markdown ที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมสามารถเขียนเอกสาร บันทึกการประชุม และการนำเสนอร่วมกันได้

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
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30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง CodiMD ในคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ CodiMD

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย CodiMD

CodiMD เป็นตัวแก้ไข Markdown แบบทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โอเพนซอร์สที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เอง สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ HackMD ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน พร้อมการซิงโครไนซ์ทันที ทำให้เหมาะสำหรับเอกสารทางเทคนิค บันทึก Sprint บันทึกการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรม และการเขียนร่วมกันทุกประเภท ตัวแก้ไขแบบแบ่งหน้าจอจะแสดงผล Markdown แบบสด เพื่อให้นักเขียนเห็นว่าเนื้อหาของพวกเขาจะมีลักษณะอย่างไรเสมอ

การติดตั้ง CodiMD บนเซิร์ฟเวอร์เอง หมายความว่าบันทึกและเอกสารของคุณจะไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม ซึ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่จัดการกลยุทธ์ภายใน ข้อมูลลูกค้า หรือข้อกำหนดทางเทคนิค ข้อมูลทั้งหมดจะยังคงอยู่ในฐานข้อมูล PostgreSQL ที่รองรับโดย VPS ของคุณ และคุณสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถลงทะเบียนและเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ การติดตั้งใช้งานนี้จับคู่เซิร์ฟเวอร์ CodiMD กับ PostgreSQL เพื่อการจัดเก็บเอกสารและผู้ใช้ที่เชื่อถือได้

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ CodiMD

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ผู้เขียนหลายคนแก้ไขเอกสารเดียวกันพร้อมกันด้วยการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์และตัวบ่งชี้เคอร์เซอร์ส่วนบุคคล

การแสดงผล Markdown ที่สมบูรณ์

แสดงผลแผนภาพ แผนภูมิ UML สูตรคณิตศาสตร์ บล็อกโค้ดพร้อมการเน้นไวยากรณ์ และสื่อที่ฝังไว้จากมาร์กดาวน์

โหมดการนำเสนอ

แปลงเอกสาร Markdown ใดๆ ให้เป็นสไลด์นำเสนอสำหรับการนำเสนอ โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมแก้ไข

ประวัติเวอร์ชั่น

เรียกดูและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารใดๆ เพื่อให้การแก้ไขร่วมกันจะไม่สูญหายไปอย่างถาวร

รูปแบบการส่งออกที่หลากหลาย

ส่งออกเอกสารเป็น PDF, HTML หรือ Markdown ดิบ เพื่อแชร์เนื้อหาภายนอกแพลตฟอร์มเมื่อจำเป็น

ทำไมจึงเรียกใช้ CodiMD บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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