ติดตั้ง CodiMD ในคลิกเดียว
โปรแกรมแก้ไข Markdown ที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมสามารถเขียนเอกสาร บันทึกการประชุม และการนำเสนอร่วมกันได้
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ CodiMD
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย CodiMD
CodiMD เป็นตัวแก้ไข Markdown แบบทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โอเพนซอร์สที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เอง สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ HackMD ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน พร้อมการซิงโครไนซ์ทันที ทำให้เหมาะสำหรับเอกสารทางเทคนิค บันทึก Sprint บันทึกการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรม และการเขียนร่วมกันทุกประเภท ตัวแก้ไขแบบแบ่งหน้าจอจะแสดงผล Markdown แบบสด เพื่อให้นักเขียนเห็นว่าเนื้อหาของพวกเขาจะมีลักษณะอย่างไรเสมอ
การติดตั้ง CodiMD บนเซิร์ฟเวอร์เอง หมายความว่าบันทึกและเอกสารของคุณจะไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม ซึ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่จัดการกลยุทธ์ภายใน ข้อมูลลูกค้า หรือข้อกำหนดทางเทคนิค ข้อมูลทั้งหมดจะยังคงอยู่ในฐานข้อมูล PostgreSQL ที่รองรับโดย VPS ของคุณ และคุณสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถลงทะเบียนและเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ การติดตั้งใช้งานนี้จับคู่เซิร์ฟเวอร์ CodiMD กับ PostgreSQL เพื่อการจัดเก็บเอกสารและผู้ใช้ที่เชื่อถือได้
ฟีเจอร์หลักของ CodiMD
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ผู้เขียนหลายคนแก้ไขเอกสารเดียวกันพร้อมกันด้วยการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์และตัวบ่งชี้เคอร์เซอร์ส่วนบุคคล
การแสดงผล Markdown ที่สมบูรณ์
แสดงผลแผนภาพ แผนภูมิ UML สูตรคณิตศาสตร์ บล็อกโค้ดพร้อมการเน้นไวยากรณ์ และสื่อที่ฝังไว้จากมาร์กดาวน์
โหมดการนำเสนอ
แปลงเอกสาร Markdown ใดๆ ให้เป็นสไลด์นำเสนอสำหรับการนำเสนอ โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมแก้ไข
ประวัติเวอร์ชั่น
เรียกดูและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารใดๆ เพื่อให้การแก้ไขร่วมกันจะไม่สูญหายไปอย่างถาวร
รูปแบบการส่งออกที่หลากหลาย
ส่งออกเอกสารเป็น PDF, HTML หรือ Markdown ดิบ เพื่อแชร์เนื้อหาภายนอกแพลตฟอร์มเมื่อจำเป็น
ทำไมจึงเรียกใช้ CodiMD บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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