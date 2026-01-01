ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apache StreamPark

ติดตั้ง Apache StreamPark ใน 1 คลิก

เฟรมเวิร์กการพัฒนาแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งและแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบเรียลไทม์คลาวด์เนทีฟแบบครบวงจรสำหรับ Apache Flink และ Spark.

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apache StreamPark ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache StreamPark

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache StreamPark

Apache StreamPark เป็นโปรเจกต์ระดับสูงสุดของ Apache ที่รวมวงจรชีวิตทั้งหมดของแอปพลิเคชันประมวลผลสตรีมแบบเรียลไทม์ที่สร้างขึ้นบน Apache Flink และ Apache Spark มันจับคู่เฟรมเวิร์กที่เน้นนักพัฒนาของ API และตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้ากับคอนโซลการดำเนินงานแบบคลาวด์เนทีฟสำหรับการคอมไพล์ การปรับใช้ การตรวจสอบ และการปรับขนาดงานสตรีมมิ่งจาก UI บนเว็บเดียว

การโฮสต์ StreamPark ด้วยตนเองบน VPS ของคุณเองช่วยให้สิ่งประดิษฐ์ของงาน Flink ประวัติการปรับใช้ และเมตาดาต้าการดำเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ ในขณะที่ลดต้นทุนและความซับซ้อนของการรันระนาบควบคุมการประมวลผลสตรีมแยกต่างหากบน hyperscaler

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apache StreamPark

Flink และ Spark รวมเป็นหนึ่ง

พัฒนา ปรับใช้ และดำเนินการงานสตรีมมิ่ง Apache Flink และ Apache Spark จากคอนโซลเดียว พร้อมรองรับรันไทม์หลายเวอร์ชัน

การสร้างงานในเบราว์เซอร์

เขียน Flink SQL และแอปพลิเคชันที่ใช้ JAR ในเว็บเอดิเตอร์ พร้อมด้วยการเน้นไวยากรณ์ การจัดการการพึ่งพา และประวัติเวอร์ชัน

การปรับใช้ในคลิกเดียว

เรียกใช้จ็อบไปยัง Standalone YARN บน Hadoop 2.x/3.x หรือคลัสเตอร์ Kubernetes ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องออกจากเบราว์เซอร์

การตรวจสอบในตัว

ติดตามงานที่กำลังทำงาน จุดตรวจสอบ จุดบันทึก และเหตุการณ์ความล้มเหลว ด้วยแดชบอร์ดสถานะแบบเรียลไทม์ และการผสานรวมการแจ้งเตือน

ระบบนิเวศตัวเชื่อมต่อที่หลากหลาย

จัดส่งได้เร็วขึ้นด้วยคอนเนคเตอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับ Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse และระบบ Big Data และ ML อื่นๆ

ทำไมจึงเรียกใช้ Apache StreamPark บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

กำลังตรวจสอบ...

เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
Omkar

ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sylvain
Sylvain

ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

ลองใช้ได้โดยไม่มีความเสี่ยง ด้วยการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคืนเงิน ของเรา

เริ่มเลย

สำรวจแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้งานได้

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

ปรับใช้
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

เรียกใช้ Visual Studio Code ในเบราว์เซอร์ของคุณได้ทุกที่

ปรับใช้
1Backend

1Backend

แพลตฟอร์มแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับสร้างแอป AI ด้วยไมโครเซอร์วิสและไมโครฟรอนต์เอนด์

ปรับใช้
ดูใบสมัครทั้งหมด

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับไซต์ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อยอมรับ คุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา การปรับแต่ง และการวิเคราะห์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ ของเรา