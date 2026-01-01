ติดตั้ง Apache StreamPark ใน 1 คลิก
เฟรมเวิร์กการพัฒนาแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งและแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบเรียลไทม์คลาวด์เนทีฟแบบครบวงจรสำหรับ Apache Flink และ Spark.
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache StreamPark
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache StreamPark
Apache StreamPark เป็นโปรเจกต์ระดับสูงสุดของ Apache ที่รวมวงจรชีวิตทั้งหมดของแอปพลิเคชันประมวลผลสตรีมแบบเรียลไทม์ที่สร้างขึ้นบน Apache Flink และ Apache Spark มันจับคู่เฟรมเวิร์กที่เน้นนักพัฒนาของ API และตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้ากับคอนโซลการดำเนินงานแบบคลาวด์เนทีฟสำหรับการคอมไพล์ การปรับใช้ การตรวจสอบ และการปรับขนาดงานสตรีมมิ่งจาก UI บนเว็บเดียว
การโฮสต์ StreamPark ด้วยตนเองบน VPS ของคุณเองช่วยให้สิ่งประดิษฐ์ของงาน Flink ประวัติการปรับใช้ และเมตาดาต้าการดำเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ ในขณะที่ลดต้นทุนและความซับซ้อนของการรันระนาบควบคุมการประมวลผลสตรีมแยกต่างหากบน hyperscaler
ฟีเจอร์หลักของ Apache StreamPark
Flink และ Spark รวมเป็นหนึ่ง
พัฒนา ปรับใช้ และดำเนินการงานสตรีมมิ่ง Apache Flink และ Apache Spark จากคอนโซลเดียว พร้อมรองรับรันไทม์หลายเวอร์ชัน
การสร้างงานในเบราว์เซอร์
เขียน Flink SQL และแอปพลิเคชันที่ใช้ JAR ในเว็บเอดิเตอร์ พร้อมด้วยการเน้นไวยากรณ์ การจัดการการพึ่งพา และประวัติเวอร์ชัน
การปรับใช้ในคลิกเดียว
เรียกใช้จ็อบไปยัง Standalone YARN บน Hadoop 2.x/3.x หรือคลัสเตอร์ Kubernetes ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องออกจากเบราว์เซอร์
การตรวจสอบในตัว
ติดตามงานที่กำลังทำงาน จุดตรวจสอบ จุดบันทึก และเหตุการณ์ความล้มเหลว ด้วยแดชบอร์ดสถานะแบบเรียลไทม์ และการผสานรวมการแจ้งเตือน
ระบบนิเวศตัวเชื่อมต่อที่หลากหลาย
จัดส่งได้เร็วขึ้นด้วยคอนเนคเตอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับ Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse และระบบ Big Data และ ML อื่นๆ
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache StreamPark บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม