ติดตั้ง Bluesky Ozone ใน 1 คลิก
บริการกลั่นกรองและติดป้ายกำกับที่โฮสต์เองสำหรับเครือข่าย Bluesky และแอปพลิเคชัน AT Protocol อื่นๆ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Bluesky Ozone
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bluesky Ozone
Bluesky Ozone เป็นบริการจัดการและติดป้ายกำกับอย่างเป็นทางการสำหรับ AT Protocol ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบเปิดที่ขับเคลื่อน Bluesky โดยทำงานร่วมกับ Next.js web UI และบริการแบ็กเอนด์ที่ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถคัดแยกรายงาน ลบหรือระงับเนื้อหาและบัญชี ติดป้ายกำกับ และเผยแพร่ป้ายกำกับเหล่านั้นกลับไปยังเครือข่ายผ่าน WebSockets
การเรียกใช้ Ozone instance ของคุณเองจะเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้ติดป้ายกำกับแบบซ้อนทับได้ที่ผู้ใช้ Bluesky สามารถสมัครรับข้อมูลได้ ทำให้ชุมชน ผู้เผยแพร่ และนักวิจัยมีวิธีในการกำหนดสิ่งที่พวกเขาและสมาชิกเห็น โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการจัดการเพียงรายเดียว การโฮสต์ด้วยตนเองจะเก็บรายงาน ประวัติการติดป้ายกำกับ และการตัดสินใจด้านนโยบายไว้บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม
ฟีเจอร์หลักของ Bluesky Ozone
ป้ายกำกับแบบซ้อนกันได้
เผยแพร่ป้ายกำกับที่ผู้ใช้ Bluesky สามารถเลือกใช้ได้ โดยซ้อนมุมมองการกลั่นกรองของคุณทับนโยบายเครือข่ายเริ่มต้น
การจัดลำดับความสำคัญรายงาน
ตรวจสอบ ส่งต่อ และดำเนินการกับรายงานการกลั่นกรองที่เข้ามาจากอินเทอร์เฟซเดียวที่ออกแบบมาสำหรับทีมกลั่นกรอง
การนำออกและการระงับ
ดำเนินการลบเนื้อหา ระงับบัญชี และยกเลิกการตัดสินใจ พร้อมประวัติการตรวจสอบที่สมบูรณ์ซึ่งเชื่อมโยงกับตัวตนของผู้ดูแล
เทมเพลตอีเมล
ส่งอีเมลแจ้งเตือนตามเทมเพลตไปยังผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบได้โดยตรงจากแดชบอร์ด เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน
กฎป้ายกำกับแบบกำหนดเอง
สร้างและแก้ไขชุดคำศัพท์ป้ายกำกับของคุณเอง เพื่อให้เข้ากับชุมชนเฉพาะกลุ่ม ภาษา หรือนโยบายเนื้อหา
ทำไมจึงเรียกใช้ Bluesky Ozone บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม