ติดตั้ง Bludit ใน 1 คลิก
CMS แบบ Flat-file ที่ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย สำหรับบล็อกส่วนตัวและเว็บไซต์ขนาดเล็ก โดยไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Bludit
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bludit
Bludit เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบ Flat-file โอเพนซอร์ส ที่จัดเก็บทุกโพสต์ หน้า และการตั้งค่าเป็นไฟล์ Markdown และ JSON บนดิสก์ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ MySQL, PostgreSQL หรือฐานข้อมูลอื่นใด สแต็กทั้งหมดจึงเบากว่า สำรองข้อมูลได้เร็วกว่า และย้ายระหว่างเซิร์ฟเวอร์ได้ง่ายกว่า CMS PHP แบบดั้งเดิม
การโฮสต์ Bludit ด้วยตนเองบน VPS ช่วยให้บล็อกเกอร์และเจ้าของเว็บไซต์ขนาดเล็กเป็นเจ้าของเนื้อหาและธีมของตนได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมโฮสติ้งจากบุคคลที่สามและไม่มีการผูกขาดแพลตฟอร์ม โพสต์สามารถแก้ไขได้จากผู้ดูแลระบบบนเบราว์เซอร์ หรือโดยตรงบนระบบไฟล์ และโปรเจกต์มาพร้อมกับตัวจัดการรูปภาพในตัว ระบบปลั๊กอิน และธีมที่ทันสมัยพร้อมให้ปรับแต่ง
ฟีเจอร์หลักของ Bludit
ไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูล
จัดเก็บเนื้อหาทั้งหมดในไฟล์ Markdown และ JSON แบบเรียบง่าย ทำให้การปรับใช้ การสำรองข้อมูล และการควบคุมเวอร์ชันง่ายเหมือนการคัดลอกโฟลเดอร์
การเผยแพร่ Markdown
เขียนโพสต์และหน้าในรูปแบบ Markdown ด้วยเครื่องมือแก้ไขที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ที่รองรับฉบับร่าง การเผยแพร่ตามกำหนดเวลา และหมวดหมู่
ธีมและปลั๊กอิน
ปรับแต่งรูปลักษณ์ด้วยธีมที่ทันสมัยในตัว และขยายฟังก์ชันการทำงานผ่านระบบปลั๊กอิน โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดหลัก
ตัวจัดการรูปภาพในตัว
อัปโหลด จัดระเบียบ และฝังรูปภาพจากไลบรารีสื่อที่รวมอยู่ในแผงผู้ดูแลระบบ โดยไม่ต้องใช้บริการจัดเก็บข้อมูลภายนอก
บทบาทผู้ใช้หลายคน
เชิญบรรณาธิการและผู้เขียนด้วยสิทธิ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมหลายคนสามารถเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องใช้บัญชีร่วมกัน
ทำไมจึงเรียกใช้ Bludit บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม