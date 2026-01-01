ติดตั้ง Cockpit CMS ในคลิกเดียว
API-first headless CMS ที่มีน้ำหนักเบาสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการสร้างแบบจำลองเนื้อหาที่ยืดหยุ่นโดยไม่มีภาระของ Monolithic CMS
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Cockpit CMS
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Cockpit CMS
Cockpit คือระบบจัดการเนื้อหาแบบ Headless ที่ทันสมัย สร้างขึ้นสำหรับเวิร์กโฟลว์ของนักพัฒนา โดยมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่ายสำหรับการกำหนดประเภทเนื้อหา คอลเลกชัน และซิงเกิลตัน จากนั้นจะสร้าง RESTful และ GraphQL API สำหรับโมเดลเนื้อหาทุกประเภทโดยอัตโนมัติ — ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด API แบบกำหนดเอง ขนาดที่เล็กทำให้การปรับใช้รวดเร็วขึ้นและใช้ทรัพยากรน้อยลงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CMS แบบดั้งเดิม
การโฮสต์ Cockpit ด้วยตนเองบน VPS ของคุณจะช่วยให้เนื้อหาสำหรับบรรณาธิการ ข้อมูลผู้ใช้ และโทเค็น API อยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง คุณยังคงควบคุมอัตราการเรียกใช้ API การยืนยันตัวตน และพื้นที่จัดเก็บได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ส่งมอบเนื้อหาไปยังเฟรมเวิร์กส่วนหน้าใดก็ได้ — ไม่ว่าจะเป็น React, Vue, Angular, แอปพลิเคชันมือถือ หรือเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบคงที่ เช่น Next.js และ Gatsby
ฟีเจอร์หลักของ Cockpit CMS
การนำส่งเนื้อหาแบบ API-first
คอลเลกชันเนื้อหาทุกรายการจะได้รับ REST และ GraphQL เอนด์พอยต์โดยอัตโนมัติ ซึ่งพร้อมที่จะป้อนข้อมูลให้กับแอปพลิเคชันฟรอนต์เอนด์หรือแอปมือถือใดๆ
การสร้างแบบจำลองเนื้อหาที่ยืดหยุ่น
กำหนดประเภทฟิลด์ที่กำหนดเอง โครงสร้างที่ซ้อนกัน และความสัมพันธ์ของเนื้อหา โดยไม่ต้องเขียนการโยกย้ายสคีมา
การรองรับหลายภาษา
จัดการเนื้อหาที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นได้โดยตรงสำหรับเว็บไซต์ระหว่างประเทศ โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติมหรือบริการแปลภาษาภายนอก
สิทธิ์ตามบทบาท
กำหนดระดับการเข้าถึงแบบละเอียดให้กับผู้แก้ไข ผู้ร่วมให้ข้อมูล และไคลเอนต์ API เพื่อให้แต่ละบทบาทเข้าถึงได้เฉพาะสิ่งที่ควรเข้าถึงเท่านั้น
Webhook การผสานรวม
เรียกใช้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติและการล้างแคชเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาด้วยปลายทาง Webhook ที่กำหนดค่าได้
ทำไมจึงเรียกใช้ Cockpit CMS บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม