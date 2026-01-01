ติดตั้ง ChronoFrame ใน 1 คลิก
แกลเลอรีรูปภาพที่โฮสต์เอง พร้อมการแยกวิเคราะห์ EXIF อัตโนมัติ การระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ย้อนกลับ และแผนที่สำรวจแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับช่างภาพ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ChronoFrame
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ChronoFrame
ChronoFrame เป็นแกลเลอรีรูปภาพโอเพนซอร์สที่ทันสมัย สร้างขึ้นสำหรับช่างภาพที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บผลงานที่สวยงามและรองรับข้อมูลเมตา โดยไม่ต้องมอบให้กับบริการคลาวด์ สร้างขึ้นบน Nuxt 4 พร้อมไปป์ไลน์รูปภาพที่รวดเร็ว ChronoFrame จะแยกวิเคราะห์ EXIF โดยอัตโนมัติเมื่ออัปโหลด ระบุตำแหน่งการถ่ายภาพย้อนกลับจากพิกัดทางภูมิศาสตร์ สร้างตัวยึดตำแหน่ง ThumbHash เพื่อการโหลดที่รวดเร็วทันใจ และรองรับ Live Photos และ Motion Photos ควบคู่ไปกับ JPEG PNG และ HEIC/HEIF
การใช้งาน ChronoFrame บน VPS ของคุณ ช่วยให้คุณควบคุมไฟล์ต้นฉบับความละเอียดเต็ม พิกัด GPS และประวัติการดูได้อย่างสมบูรณ์ — ไม่มีค่าสมัครสมาชิก ไม่มีข้อจำกัดต่อรูปภาพ และไม่มีการสแกนจากบุคคลที่สาม รูปภาพสามารถจัดเก็บไว้ในดิสก์ภายในเครื่องหรือ S3-compatible bucket ใดก็ได้ และแผนที่สำรวจที่มาพร้อมกับ ChronoFrame จะเปลี่ยนทุกการเดินทางให้เป็นไทม์ไลน์ที่สามารถเรียกดูได้ว่าแต่ละเฟรมถูกถ่ายที่ไหน
ฟีเจอร์หลักของ ChronoFrame
แผนที่สำรวจแบบโต้ตอบ
รูปภาพที่ติดแท็กตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทุกรูปจะปรากฏบนแผนที่ MapLibre แบบอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้คุณสามารถเรียกดูคลังรูปภาพของคุณตามตำแหน่งที่ตั้ง แทนที่จะต้องเลื่อนดูไทม์ไลน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
การแยกวิเคราะห์ EXIF อัตโนมัติ
เวลาที่ถ่ายภาพ ตัวกล้อง เลนส์ ทางยาวโฟกัส รูรับแสง และพิกัด GPS จะถูกดึงออกมาเมื่ออัปโหลดและจัดทำดัชนีเพื่อการกรองและค้นหาที่รวดเร็ว
การระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบย้อนกลับ
พิกัด GPS จะถูกแปลงเป็นชื่อสถานที่ที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้ผ่าน Nominatim หรือ Mapbox ดังนั้นรูปภาพแต่ละรูปจึงถูกระบุด้วยเมืองและประเทศโดยอัตโนมัติ
รูปภาพ Live และ รูปภาพเคลื่อนไหว
การรองรับแบบเนทีฟสำหรับ iPhone Live Photos และ Android Motion Photos ช่วยเก็บวิดีโอสั้นๆ ไว้พร้อมกับภาพนิ่ง เพื่อให้ความทรงจำสามารถเล่นกลับได้เหมือนที่บันทึกไว้
ระบบแบ็คเอนด์จัดเก็บข้อมูลแบบยืดหยุ่น
จัดเก็บต้นฉบับบนดิสก์ภายในเครื่อง พื้นที่จัดเก็บอ็อบเจกต์ที่เข้ากันได้กับ S3 หรือ OpenList — สลับแบ็กเอนด์โดยไม่ต้องเปลี่ยน URL ของแกลเลอรี หรือสูญเสียเมตาดาต้า
ทำไมจึงเรียกใช้ ChronoFrame บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
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