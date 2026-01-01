ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ ChronoFrame

ติดตั้ง ChronoFrame ใน 1 คลิก

แกลเลอรีรูปภาพที่โฮสต์เอง พร้อมการแยกวิเคราะห์ EXIF อัตโนมัติ การระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ย้อนกลับ และแผนที่สำรวจแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับช่างภาพ

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง ChronoFrame ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ChronoFrame

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ChronoFrame

ChronoFrame เป็นแกลเลอรีรูปภาพโอเพนซอร์สที่ทันสมัย สร้างขึ้นสำหรับช่างภาพที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บผลงานที่สวยงามและรองรับข้อมูลเมตา โดยไม่ต้องมอบให้กับบริการคลาวด์ สร้างขึ้นบน Nuxt 4 พร้อมไปป์ไลน์รูปภาพที่รวดเร็ว ChronoFrame จะแยกวิเคราะห์ EXIF โดยอัตโนมัติเมื่ออัปโหลด ระบุตำแหน่งการถ่ายภาพย้อนกลับจากพิกัดทางภูมิศาสตร์ สร้างตัวยึดตำแหน่ง ThumbHash เพื่อการโหลดที่รวดเร็วทันใจ และรองรับ Live Photos และ Motion Photos ควบคู่ไปกับ JPEG PNG และ HEIC/HEIF

การใช้งาน ChronoFrame บน VPS ของคุณ ช่วยให้คุณควบคุมไฟล์ต้นฉบับความละเอียดเต็ม พิกัด GPS และประวัติการดูได้อย่างสมบูรณ์ — ไม่มีค่าสมัครสมาชิก ไม่มีข้อจำกัดต่อรูปภาพ และไม่มีการสแกนจากบุคคลที่สาม รูปภาพสามารถจัดเก็บไว้ในดิสก์ภายในเครื่องหรือ S3-compatible bucket ใดก็ได้ และแผนที่สำรวจที่มาพร้อมกับ ChronoFrame จะเปลี่ยนทุกการเดินทางให้เป็นไทม์ไลน์ที่สามารถเรียกดูได้ว่าแต่ละเฟรมถูกถ่ายที่ไหน

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ ChronoFrame

แผนที่สำรวจแบบโต้ตอบ

รูปภาพที่ติดแท็กตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทุกรูปจะปรากฏบนแผนที่ MapLibre แบบอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้คุณสามารถเรียกดูคลังรูปภาพของคุณตามตำแหน่งที่ตั้ง แทนที่จะต้องเลื่อนดูไทม์ไลน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การแยกวิเคราะห์ EXIF อัตโนมัติ

เวลาที่ถ่ายภาพ ตัวกล้อง เลนส์ ทางยาวโฟกัส รูรับแสง และพิกัด GPS จะถูกดึงออกมาเมื่ออัปโหลดและจัดทำดัชนีเพื่อการกรองและค้นหาที่รวดเร็ว

การระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบย้อนกลับ

พิกัด GPS จะถูกแปลงเป็นชื่อสถานที่ที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้ผ่าน Nominatim หรือ Mapbox ดังนั้นรูปภาพแต่ละรูปจึงถูกระบุด้วยเมืองและประเทศโดยอัตโนมัติ

รูปภาพ Live และ รูปภาพเคลื่อนไหว

การรองรับแบบเนทีฟสำหรับ iPhone Live Photos และ Android Motion Photos ช่วยเก็บวิดีโอสั้นๆ ไว้พร้อมกับภาพนิ่ง เพื่อให้ความทรงจำสามารถเล่นกลับได้เหมือนที่บันทึกไว้

ระบบแบ็คเอนด์จัดเก็บข้อมูลแบบยืดหยุ่น

จัดเก็บต้นฉบับบนดิสก์ภายในเครื่อง พื้นที่จัดเก็บอ็อบเจกต์ที่เข้ากันได้กับ S3 หรือ OpenList — สลับแบ็กเอนด์โดยไม่ต้องเปลี่ยน URL ของแกลเลอรี หรือสูญเสียเมตาดาต้า

ทำไมจึงเรียกใช้ ChronoFrame บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
Omkar

ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sylvain
Sylvain

ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

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Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

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