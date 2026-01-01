ติดตั้ง CKAN ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มพอร์ทัลข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส สำหรับการเผยแพร่ การแบ่งปัน และการค้นหาชุดข้อมูลงานวิจัยและของรัฐบาล
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ CKAN
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย CKAN
CKAN เป็นระบบจัดการข้อมูลแบบโอเพนซอร์สชั้นนำที่ใช้โดยรัฐบาลระดับประเทศ ภูมิภาคและเมือง รวมถึงสถาบันวิจัย เพื่อขับเคลื่อนพอร์ทัลข้อมูลสาธารณะ โดยรวมเอาแค็ตตาล็อกชุดข้อมูลที่มีโครงสร้าง โครงสร้างเมตาดาต้าที่หลากหลาย ระบบค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ และ DataStore แบบตาราง ที่เปิดเผยไฟล์ CSV และ Excel ที่อัปโหลดผ่าน REST API ที่สามารถสอบถามได้
การโฮสต์ CKAN ด้วยตนเองบน VPS ของคุณเอง ทำให้ทุกชุดข้อมูล โครงสร้างองค์กรและโทเค็น API อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อชุดข้อมูล และไม่มีการเข้าถึงบันทึกของคุณจากบุคคลที่สาม แพลตฟอร์มนี้สามารถขยายได้สูงผ่านปลั๊กอินหลายร้อยรายการของชุมชน ซึ่งครอบคลุมการเก็บเกี่ยวข้อมูล ข้อมูลเชิงพื้นที่ การแลกเปลี่ยน DCAT การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวและสคีมาที่กำหนดเอง
ฟีเจอร์หลักของ CKAN
แค็ตตาล็อกชุดข้อมูลที่อุดมสมบูรณ์
จัดระเบียบชุดข้อมูลเป็นกลุ่มและองค์กรด้วยสคีมาเมตาดาต้าแบบกำหนดเอง แท็ก ใบอนุญาต และประวัติการแก้ไขฉบับเต็มสำหรับแต่ละทรัพยากร
API ดาต้าสโตร์ที่สอบถามได้
ไฟล์ CSV และ Excel ที่อัปโหลดถูกส่งไปยัง DataStore ที่ใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูล ซึ่งรองรับการกรอง การจัดเรียง และการสอบถาม SQL ผ่าน REST.
การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย Solr
Solr index เฉพาะ ช่วยให้การค้นหาแบบ faceted search รวดเร็ว ครอบคลุมชื่อเรื่อง คำอธิบาย แท็ก และฟิลด์ที่กำหนดเอง แม้แต่บนพอร์ทัลที่มีเรคคอร์ดนับล้าน
ตัวเก็บเกี่ยวและ DCAT
ดึงข้อมูลเมตาจากปลายทาง CKAN CSW และ DCAT อื่นๆ เพื่อรวมชุดข้อมูลทั่วทั้งสถาบันโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำด้วยตนเอง
สิทธิ์แบบละเอียด
บทบาทตามองค์กรช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถสร้าง แก้ไข และเผยแพร่ชุดข้อมูลได้ โดยมีสถานะการมองเห็นเป็นสาธารณะ ส่วนตัว และฉบับร่างสำหรับแต่ละทรัพยากร
ทำไมจึงเรียกใช้ CKAN บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม