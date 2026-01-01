ติดตั้ง Databag ใน 1 คลิก
ระบบส่งข้อความแบบกระจายศูนย์ที่ติดตั้งเอง พร้อมการเข้ารหัสแบบ end-to-end การโทรด้วยเสียง/วิดีโอ และการสนทนาตามหัวข้อ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Databag
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Databag
Databag เป็นแพลตฟอร์มรับส่งข้อความแบบกระจายศูนย์ที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง ซึ่งนำการสื่อสารแบบกระจายศูนย์มาสู่บุคคลและชุมชนขนาดเล็ก โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรหรือโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน การใช้การเข้ารหัสด้วยคีย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัวสำหรับการยืนยันตัวตน ทำให้บัญชีไม่ได้ผูกติดกับโดเมนโฮสติ้งใดๆ โดยเฉพาะ ผู้ใช้บนโหนด Databag ที่แตกต่างกันสามารถส่งข้อความถึงกันได้อย่างอิสระ คล้ายกับการทำงานของอีเมลแบบกระจายศูนย์
แพลตฟอร์มรองรับหัวข้อที่ปิดผนึกซึ่งเข้ารหัสแบบ end-to-end การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ การแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือ และการจัดระเบียบข้อความตามหัวข้อ การติดตั้งบน VPS ของคุณเองหมายความว่าการสนทนา ประวัติการโทร และข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดจะยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณอย่างสมบูรณ์ โดยมีบัญชีไม่จำกัดต่อโหนดและไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ ทำให้เหมาะสำหรับครอบครัว กลุ่มเพื่อน และองค์กรขนาดเล็กที่ต้องการการรับส่งข้อความที่ทันสมัยโดยไม่มีตัวกลางจากองค์กร
ฟีเจอร์หลักของ Databag
การส่งข้อความแบบสหพันธ์
บัญชีผู้ใช้บนโหนด Databag ที่แตกต่างกันสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง สร้างเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์เดียวควบคุมการสนทนาทั้งหมด
การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
หัวข้อที่ถูกปิดผนึกใช้การเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์ เพื่อให้เนื้อหาข้อความเป็นส่วนตัวแม้กระทั่งจากผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์โหนด
การโทรด้วยเสียง & วิดีโอ
ฟังก์ชันการโทรในตัวช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือประชุมทางวิดีโอแยกต่างหากสำหรับชุมชนที่ใช้ Databag สำหรับการส่งข้อความอยู่แล้ว
เธรดตามหัวข้อ
จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อแทนที่จะเป็นผู้ติดต่อ ทำให้ง่ายต่อการรักษาการสนทนาให้มุ่งเน้นและค้นหาได้ทั่วทั้งชุมชน
บัญชีไม่จำกัด
แต่ละโหนดรองรับบัญชีได้มากเท่าที่ต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้ประหยัดในการโฮสต์ข้อความสำหรับทั้งครัวเรือนหรือองค์กร
ทำไมจึงเรียกใช้ Databag บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม