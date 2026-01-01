ติดตั้ง Cerbos ใน 1 คลิก
บริการการอนุญาตแบบโอเพนซอร์สที่ไม่ขึ้นกับภาษา สำหรับการเขียนนโยบายการควบคุมการเข้าถึงที่รับรู้บริบทในรูปแบบโค้ด
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Cerbos
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Cerbos
Cerbos เป็นจุดตัดสินใจนโยบายที่โฮสต์เอง ซึ่งแยกตรรกะการอนุญาตออกจากโค้ดแอปพลิเคชันของคุณ แทนที่จะกระจายการตรวจสอบสิทธิ์ไปทั่วบริการต่างๆ คุณสามารถกำหนดนโยบายทรัพยากรและหลักการเป็นไฟล์ YAML ที่มีการควบคุมเวอร์ชัน และ Cerbos จะตอบคำถามเกี่ยวกับการอนุญาตผ่าน REST และ gRPC API ด้วยเวลาตอบสนองที่น้อยกว่าหนึ่งมิลลิวินาที
การโฮสต์ Cerbos บน VPS ของคุณเองช่วยให้การตัดสินใจอนุญาตและบันทึกการตรวจสอบทั้งหมดอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานของคุณโดยสมบูรณ์ — ไม่มีบริการของบุคคลที่สามเห็นว่าผู้ใช้รายใดกำลังเข้าถึงทรัพยากรใด นโยบายจะอยู่คู่กับโค้ดของคุณ ผสานรวมกับภาษาใดก็ได้ผ่านไคลเอนต์ SDK ที่สร้างขึ้น และสามารถโหลดซ้ำได้ในขณะรันไทม์โดยไม่ต้องรีสตาร์ทบริการของคุณ
ฟีเจอร์หลักของ Cerbos
นโยบายในรูปแบบของโค้ด
กำหนดกฎการเข้าถึงในไฟล์ YAML ที่มีการควบคุมเวอร์ชัน พร้อมประวัติ Git แบบเต็ม การตรวจสอบโค้ด และการตรวจสอบความถูกต้องของ CI/CD แทนที่จะเป็นตารางฐานข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในแอปของคุณ
ไม่จำกัดภาษา
เรียกใช้ Cerbos ผ่าน REST หรือ gRPC จากภาษาใดก็ได้ด้วยไคลเอนต์ SDK อย่างเป็นทางการสำหรับ Go Java Node.js Python .NET PHP Ruby และ Rust
การตัดสินใจตามบริบท
ประเมินสิทธิ์เทียบกับคุณสมบัติของผู้ใช้ ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม — รวมถึง JWT claims — เพื่อกำหนดกฎที่ละเอียดนอกเหนือจากการมอบหมายบทบาทแบบคงที่
ความหน่วงน้อยกว่าหนึ่งมิลลิวินาที
นโยบายจะถูกคอมไพล์เป็นเอ็นจินการตัดสินใจที่ทำงานในหน่วยความจำ ทำให้การตรวจสอบใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งมิลลิวินาที และสามารถปรับขนาดในแนวนอนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาฐานข้อมูล
บันทึกการตรวจสอบในตัว
การตัดสินใจอนุมัติทุกครั้งสามารถบันทึกได้พร้อมบริบทคำขอและการตอบกลับแบบเต็มรูปแบบสำหรับการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการแก้ไขนโยบายย้อนหลัง
ทำไมจึงเรียกใช้ Cerbos บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม